Microsoft kündigt Greatest Xbox Deals of the Year an

Michael Söldner

Ab dem 7. Juni bietet Microsoft viele Spiele für Xbox One und auch Hardware zehn Tage lang deutlich reduziert an.

Vergrößern Im Vorfeld der E3 2019 lockt Microsoft mit zahlreichen Schnäppchen für Xbox- und PC-Spieler. © xbox.com

Im Vorfeld der Spielemesse E3, die vom 11. bis 14. Juli in Los Angeles stattfindet, hat Microsoft mit den Greatest Xbox Deals of the Year zahlreiche Schnäppchen für Xbox-Spieler im Angebot. Im Zeitraum vom 7. bis 17. Juni werden Hunderte Spiele mit bis zu 75 Prozent Rabatt deutlich günstiger angeboten: Mortal Kombat 11, Sekiro: Shadows Die Twice, Forza Horizon 4, World War Z, Tom Clancy’s The Division 2, Sea of Thieves, NBA 2K19, Anthem oder Call of Duty: Black Ops 4 Spectre Rising Edition sollen ab 20 US-Dollar angeboten werden. Darüber hinaus hat Microsoft auch die Preise für ausgewählte Hardware gesenkt.

Highlight hier ist klar die Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition in Lila mit 1 TB Festplatte und DLC-Inhalten für Fortnite. Die Xbox One X soll bis zu 100 US-Dollar günstiger angeboten werden. Klassische Bundles der Xbox One S will Microsoft 50 US-Dollar günstiger anbieten. Beim Kauf eines zusätzlichen Controllers lassen sich immerhin 10 US-Dollar sparen. Sogar für PC-Spieler hat Microsoft Rabatte im Angebot: Beim Kauf eines Gaming-PCs oder Bildschirms von Partnern wie Asus, Razer oder MSI lassen sich laut Microsoft bis zu 500 US-Dollar einsparen. Zubehörhersteller wie Astro, Seagate, Turtle Beach oder Hyperkin sollen ebenfalls mit PC-Schnäppchen locken.

Xbox Game Pass kommt für Windows-PCs - endlich!