Microsoft feiert 15 Jahre Onedrive mit neuen Features

Denise Bergert

Microsofts Cloud-Speicher Onedrive bekommt zum 15. Geburtstag ein Redesign und neue Funktionen.

Vergrößern Neue Funktionen für Microsofts Onedrive. © Microsoft

Onedrive, der Cloud-Speicher-Dienst von Microsoft, feiert in diesem Monat sein 15-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund spendiert Microsoft dem Service nicht nur Design-Anpassungen, sondern auch neue Funktionen . Neu ist etwa die Landing-Page “Onedrive Home“. Auf diese gelangen Nutzer direkt nach dem Login in Onedrive. “Onedrive Home“ liefert eine Übersicht über alle zuletzt bearbeiteten Dokumente, sortiert nach dem letzten Zugriffsdatum. Über dieser Liste zeigt Onedrive Filter an, mit denen sich die Dokumente nach Datei-Typen sortieren oder auswählen lassen.

Aktivitäten und Schnellzugriff

Um die Übersicht zu verbessern, führt Microsoft außerdem eine Aktivitätsspalte ein. Hier zeigt der Dienst die neuesten Kommentare und Bearbeitungen zu den Dokumenten der Nutzer an. Die neue Spalte ist zudem in der Ansicht “Meine Dateien“ zu finden. Zugewiesene Aufgaben und Anmerkungen werden hier hervorgehoben. Im neuen Abschnitt “Schnellzugriff“ in der linken Navigation können nun außerdem Dokumentenbibliotheken für einen schnelleren Zugriff in “Onedrive Home“ angeheftet werden. Die neue Landing-Page “Onedrive Home“ soll in den nächsten Monaten für alle Onedrive-Nutzer verfügbar sein. Ein konkreter Termin steht bislang leider noch nicht fest.

Teilen-Funktion und Photo Story

Im Rahmen eines Redesigns hat Microsoft zudem das Teilen von Dokumenten einheitlicher und intuitiver gestaltet. Neu für Nutzer in Australien ist zudem die “Onedrive Photo Story“ für die Smartphone-App von Onedrive. Hier werden Fotos in einem privaten Feed zusammengefasst, der von anderen Nutzern nur mit einer Einladung angeschaut werden kann. Ende 2022 soll die Funktion auch in den USA und dem Rest der Welt verfügbar sein.