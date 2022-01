Microsoft behebt Y2K22-Bug in Exchange

Panagiotis Kolokythas

Keinen guten Jahreswechsel erlebten Exchange-Server-Admins. Jetzt liefert Microsoft ein Lösung aus.

Vergrößern Den Jahreswechsel auf 2022 verkrafteten Microsoft Exchange Server nicht auf Anhieb © Dilok Klaisataporn / Shutterstock.com

Einen bösen Jahreswechsel erlebten weltweit die Administratoren von Exchange Servern. Die Server reagierten mit der Fehlermeldung "FIP-FS Scan Engine failed to load – Can’t Convert '2201010001' to long" auf die Änderung des Jahres von 2021 auf 2022, wodurch die Mails nicht verarbeitet werden konnten und ein Mail-Stau entstand.

Betroffen waren Exchange Server, die die von Microsoft eingebaute Malware-Scan-Engine nutzen. Grund war ein Fehler bei der Konvertierung des neuen Datums 1.1.2022, der zur Versionsnummer "2201010001" führte. Blöd nur: Für die Versionsnummer gilt das 32-Bit-Integer-Limit, sodass der maximale Wert bei 2147483647 liegen darf.

Microsoft bietet nun wahlweise eine manuelle Lösung und eine automatisierte Lösung über das Skript ResetScanEngineVersion ( hier zum Download ) für Exchange Server 2016 und Exchange Server 2019 an. Damit wird die Versionsnummer der Scan-Engine auch auf "2112330001" und damit innerhalb des Int32-Limits gesetzt, um das Problem zu umgehen. "Die neu aktualisierte Scan-Engine wird von Microsoft vollständig unterstützt. Obwohl wir längerfristig an dieser Sequenz arbeiten müssen, wurde die Version der Scan-Engine nicht zurückgerollt, sondern eher in diese neue Sequenz vorgerollt. Die Scan-Engine wird in dieser neuen Sequenz weiterhin Updates erhalten", erklärt Microsoft hierzu.



Die genauen Details zur Problembehebung finden sich auf dieser Microsoft-Seite. Dort finden Exchange-Server-Administratoren auch eine ausführliche FAQ zum Y2K22-Bug. Darin weist Microsoft auch darauf hin, dass "abhängig von der Unternehmensgröße" das Skript "Reset Scan Engine Version" einige Zeit benötige, um wieder für Ordnung zu sorgen. Man solle also geduldig sein. So erklärt Microsoft: "Je nach Anzahl der Nachrichten, die sich in der Warteschlange befinden, und der Anzahl der neuen Nachrichten, die der Transport verarbeiten muss, kann die Zeit variieren. Bitte haben Sie etwas Geduld und überwachen Sie mit dem Befehl Get-queue, ob sich die Warteschlangen leeren."