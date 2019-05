Microsoft beendet Geschäfte mit Huawei

Panagiotis Kolokythas

Auch Microsoft will mit Huawei keine Geschäfte mehr machen. Alle Beziehungen liegen auf Eis.

Vergrößern Schwere Zeiten für das Huawei Matebook X Pro © Huawei

Die Anzahl der Unternehmen, die mit Huawei nichts mehr zu tun haben wollen, wird um einen prominenten Namen reicher: Nach Google (und vielen anderen Smartphone-relevanten Unternehmen) gesellt sich nun auch Microsoft dazu. Wie die South China Morning Post berichtet , nehme Microsoft keinerlei neue Bestellungen mehr von Huawei an.

Die Entwicklung hatte sich schon abgezeichnet, nachdem Microsoft in seinem US-Online-Shop in der vergangenen Woche die Hinweise zum Huawei Matebook X Pro gelöscht hatte. Wir hatten auch bereits am vergangenen Montag bei Microsoft Deutschland angefragt, ob Huawei-Laptops künftig noch Windows-Updates erhalten. Die Antwort: Kein Kommentar.



Mit dem vergleichsweise günstigen Matebook X Pro hat Huawei ein Highend-Notebook im Portfolio, welches sich laut unserem Test auch nicht vor Geräten der Hersteller Apple, Lenovo oder vor Microsofts Surface-Familie verstecken muss. Im Test gefielen uns der hervorragende Bildschirm, die gute Akkulaufzeit und das flache, leichte Gehäuse. Unser Test-Fazit zum Matebook X Pro:

Das Huawei Matebook X Pro bietet Top-Leistung zu einem verhältnismäßig moderaten Preis. Vor allem der herausragende Bildschirm und die gute Akkulaufzeit machen es zu einer empfehlenswerten Alternative zu Highend-Notebooks wie dem Surface Book 2 13.5 oder dem Lenovo Thinkpad X1 Carbon.

Microsoft muss die Zusammenarbeit mit Huawei einstellen, nachdem die US-Regierung den chinesischen Hersteller auf eine schwarze Liste gesetzt hat, die es verbietet, US-Technologien und -Produkte an Huawei zu verkaufen. Laut dem Bericht der South China Morning Post unterhielten Huawei und Microsoft bisher auf zwei Ebenen miteinander Geschäftsbeziehungen: bei Windows (für Laptops) und bei diversen Diensten. In beiden Bereichen, so heißt es von einer Quelle, die anonym bleiben möchte, seien jegliche Beziehungen zueinander eingefroren worden.

Die Huawei-Geräte sollen weiterhin Updates und Sicherheits-Updates erhalten. Unklar ist allerdings, ob für diese Geräte auch größere Funktions-Updates für Windows 10 ausgeliefert werden. Und wenn ja: Wie lange noch? Andererseits sollen Mitglieder des Microsoft Service-Teams, die direkt bei Huawei arbeiten, aus ihren Büros ausgezogen sein.