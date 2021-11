René Resch

Im Netz wurde ein Microsoft-Patent gesichtet, dass eine komplett faltbare Arc-Maus beschreibt. Sind das die neue Generation an Surface-Mäusen?

Vergrößern Microsoft arbeitet wohl an einer komplett faltbaren Arc-Maus © Microsoft

Faltbare Smartphones oder Tablets sind auf dem Markt jetzt schon seit geraumer Zeit bekannt. Microsoft möchte nun einen Schritt weitergehen und arbeitet wohl an Zubehör, das sich falten lässt. So hat der Konzern aus Redmond kürzlich ein Patent für einen faltbare Maus eingereicht, wie mspoweruser.com berichtet.

So arbeitet Microsoft an einer neuen Art Maus, die um 180 Grad gefaltet werden kann, um sie leichter zu verpacken - dabei könnte es sich um eine neue Generation von Surface-Arc-Mäusen handeln. Im Patent heißt es dazu:



"Es wird eine faltbare Computermaus bereitgestellt, die einen verformbaren Körper umfasst, der so konfiguriert werden kann, dass er in eine aufgefaltete Konfiguration, die zur Eingabe und Steuerung eines Computergeräts verwendet werden kann, und eine zweite zusammengefaltete Konfiguration, in der ein Teil des verformbaren Körpers über einen zweiten Teil des Körpers gefaltet ist, geformt werden kann."

Microsoft hat bereits eine, zu einem gewissen Grad faltbare Arc-Maus im Portfolio. Die ersten bogenförmigen Arc-Mäuse sind dabei schon im Jahre 2009 erschienen. Das vorgestellte Patent würde die Faltbarkeit von derartigen Mäusen nochmals erweitern. Wobei ein Patent natürlich noch kein Garant für eine letztendliche Realisierung des Produktes ist. Das Patent selbst ist vom 30. März 2021 und wurde vor Kurzem veröffentlicht.