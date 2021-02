Microsoft Viva soll physische Büros überflüssig machen

Panagiotis Kolokythas

Microsoft bringt mit Viva eine neue "Employee Experience Platform", die zum größten Teil in Teams integriert wird.

Vergrößern Microsoft integriert Viva in Microsoft 365 und Teams © Microsoft

Mit Microsoft Viva hat Microsoft eine neue Plattform vorgestellt, die es Nutzern in digitalen Büros in einem Unternehmen erleichtern soll, miteinander zu kommunizieren, Wissen auszutauschen und auf Unternehmensressourcen zuzugreifen. Mit Viva soll auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter gesteigert werden, wie Microsoft erklärt.

Microsoft Viva ist als "Employee Experience Plattform" (kurz EXP) ein Teil von Microsoft 365. Die Nutzer greifen in erster Linie über Microsoft Teams darauf zu. Letztendlich will Microsoft damit Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihr bisher genutztes Intranet durch Viva in Teams zu ersetzen. Dazu umfasst Viva die vier Anwendungen Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning und Viva Topics.

Letztendlich reagiert Microsoft mit Microsoft Viva auf die starken Veränderungen des Arbeitsplatzes in den letzten zwölf Monaten während der weltweiten Corona-Pandemie. Früher als wohl von vielen Arbeitgebern geplant, haben sich die Arbeitsplätze in das Home Office verlagert, weshalb die Arbeitnehmer entsprechende Werkzeuge benötigen, um effizient miteinander zu arbeiten. Letztendlich soll also Viva eine Online-Variante des Büros sein, welches die Mitarbeiter in Unternehmen derzeit physisch nicht besuchen können. So erklärt auch Jared Spataro, Corporate Vice President für Microsoft 365: "Wir müssen aufhören, Arbeit als einen Ort zu betrachten, und anfangen, darüber nachzudenken, wie wir die Kultur aufrechterhalten, Mitarbeiter verbinden und den menschlichen Einfallsreichtum in einer hybriden Welt nutzen können."



Microsoft Viva: Das können die vier Apps

Und das können diese Anwendungen laut Angaben von Microsoft: