Microsoft Visual Studio 2019 steht zum Download bereit

Profi IT

Michael Söldner

Microsoft stellt die aktualisierte Version der integrierten Entwicklungsumgebung Visual Studio für Mac und PC bereit.

Mit der für verschiedenen Hochsprachen gedachten integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) Visual Studio erleichtert Microsoft seit 1997 den Programmieren die Arbeiten an neuen Projekten. Ab sofort steht die aktualisierte Version Visual Studio 2019 für Mac und Windows zum Download bereit. Die ersten Vorschau-Version der Software wurde im Dezember 2018 angeboten. In der Software ist auch Visual Studio Live Share enthalten, damit können Entwicklerteams gemeinsam an neuen Produkten arbeiten. Visual Studio 2019 soll zudem die Entwicklung und Integration neuer Code-Bestandteile vereinfachen. Der Nachfolger von Visual Studio 2017 enthält zudem bessere Routinen zur Fehlersuche, Code-Navigation und mit IntelliCode auch KI-unterstützte Eingabehilfen.

Visual Studio 2019 unterstützt zudem .NET-Apps für iOS und Android, die in Xamarin geschrieben wurden. Trainingskurse für die neue Software stellen neben Microsoft auch LinkedIn Learning und Plurasight zur Verfügung. Der von Plurasight angebotene Kurs ist bis zum 22. April kostenlos verfügbar. Bis zum zweiten Mai bietet LinkedIn Learning einen kostenlosen Kurs für Visual Studio 2019 an, der einen ersten Überblick bieten soll. Der Download von Visual Studio 2019 findet sich an dieser Stelle .

Programmieren lernen: Das sind die besten Sprachen