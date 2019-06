Microsoft: USB-C Bug verlangsamt Windows 10

Panagiotis Kolokythas

Ein Bug bei USB-C kann zu Problemen unter Windows 10 führen. Darauf weist nun Microsoft selbst in einem Support-Beitrag hin.

Vergrößern WIndows 10: USB-C Bug macht Windows 10 langsamer

Ein Fehler in der USB-Type-C-Unterstützung von Windows 10 kann dafür sorgen, dass sich das Betriebssystem deutlich langsamer abschaltet. Darauf weist Microsoft in url link https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-USB-Blog/FAQ-Why-does-my-USB-Type-C-capable-system-take-longer-than/ba-p/718602 diesem Support-Beitrag _blank hin. Das Problem trete auf, wenn an einem Rechner ein USB-Type-C-Gerät, -Dock oder -Ladegerät angeschlossen ist.

Microsoft weist ausdrücklich darauf hin, dass das Problem nur für die besagte Verzögerung sorge und sonst keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalitäten des USB-Type-C-Geräts habe. Keine Angaben macht Microsoft darüber, ob und wann der Fehler behoben wird.

