Microsoft Translator versteht zwölf neue Sprachen

Denise Bergert

Microsoft hat seine Übersetzungs-App Microsoft Translator um zwölf Sprachen und Dialekte erweitert.

Vergrößern Der Microsoft Translator versteht nun 103 Sprachen und Dialekte. © Microsoft

Wie Microsoft in dieser Woche in seinem offiziellen Blog bekannt gibt, wurde der Microsoft Translator um zwölf Sprachen und Dialekte erweitert. Der Microsoft Azure Cognitive Services Translator unterstützt damit mittlerweile 103 Sprachen. Die neuen Sprachen und Dialekte werden weltweit von 84,6 Millionen Menschen gesprochen. Es handelt sich dabei um Baschkirisch, Dhivehi, Georgisch, Kirgisisch, Mazedonisch, Mongolisch (kyrillisch), Mongolisch (traditionell), Tatarisch, Tibetisch, Turkmenisch, Uyghurisch und Usbekisch (Latein).



„Die Hauptaufgabe von Translator besteht darin, die Sprachbarriere zwischen Menschen und Kulturen zu überwinden. Um dies zu erreichen, haben wir den Dienst kontinuierlich um neue Sprachen und Dialekte erweitert und gleichzeitig sichergestellt, dass die Qualität der maschinellen Übersetzung der unterstützten Sprachen die von uns gesetzten hohen Qualitätsmaßstäbe erfüllt und übertrifft,“ erklärt Microsoft in seinem Blog-Beitrag.



Microsoft hat bereits vor 20 Jahren mit der Entwicklung maschineller Übersetzungssysteme begonnen. 2003 wurde erstmals die gesamte Microsoft Knowledge Base aus dem Englischen ins Spanische, Französische, Deutsche und Japanische übersetzt. Die Systeme wurden auf Grundlage statistischer Maschinenübersetzungsmodelle (SMT) weiterentwickelt und kommen unter anderem im Windows Live Translator, in der Translator-API und in der in Office integrierten Übersetzungsfunktion zum Einsatz. In den vergangenen Jahren wurden die Systeme schließlich von der maschinellen Technik auf neuronale Modelle umgestellt, was zu einer Verbesserung der Übersetzungsqualität führte.