Microsoft Teams erhält fünf Neuerungen für Privatnutzer

Gruppenfunktion: Wie im Beruf können in Teams auch private Gruppen etwa für Freunde oder Familienangehörige angelegt werden. Dadurch kann dann über die Gruppe mit den Mitgliedern gechattet, Videokonferenzen abgehalten, Termine vereinbart und Dateien, Fotos und Videos ausgetauscht werden. Außerdem darf natürlich auch in einer Gruppe mit einzelnen Mitgliedern ein 1:1-Sprachanruf oder Video-Anruf getätigt werden.

Dashboard: In Teams können auch die Gruppenaktivitäten koordiniert werden. Dazu können beispielsweise Listen, Dokumente oder Kalender und dann für bestimmte Gruppen freigegeben und auch gemeinsam genutzt werden. So können beispielsweise einfach Einkaufslisten geteilt oder kommende Treffen geplant werden. Die im Dashboard enthaltenen Informationen sind in der Cloud gespeichert und werden natürlich über alle Geräte und Plattformen hinweg synchronisiert.

Sicheres Teilen von Dokumenten: Microsoft Teams ist Bestandteil aller Microsoft-365-Anwendungen, so dass sich die dort angelegten Dokumente (Word, Excel, etc) auch einfach über Teams für anderer Nutzer freigeben lassen. So kann etwa in Excel ein Wochenplan für die Kinder erstellt und dann bequem mit ihnen geteilt werden. Ausreden gibt es für das Kind nicht, denn die Dokumente sind in Onedrive gespeichert und somit überall verfügbar.