Microsoft Teams bekommt Low Data Mode

Denise Bergert

Noch im März verspricht Microsoft eine bessere Videokonferenz-Qualität für Nutzer mit geringer Bandbreite.

Vergrößern Microsoft Teams bekommt einen Low Data Modus. © Microsoft

Microsoft will noch im März einen neuen Modus für die Videokonferenz-Software Microsoft Teams per Update ausliefern. Der sogenannte Low Data Mode richtet sich an Nutzer mit geringer Bandbreite. Sie können das Feature während einer Videokonferenz aktivieren, Microsoft Teams limitiert daraufhin die für den Videochat notwendige Bandbreite. Das soll sich vor allem bei Konferenzen mit vielen Teilnehmern, bei der auch sehr viele Daten übertragen werden, positiv auf die Videqualität auswirken. Je nach Netzwerkverfügbarkeit greift der Low Data Mode dafür auf mehrere Einstellungen zurück. Konkrete Details führt Microsoft in seiner Roadmap jedoch nicht aus. Geplant ist der Low Data Mode im März vorerst nur für die iOS- und die Android-Version von Microsoft Teams. Ob der Modus auch für die Desktop-Versionen nachgereicht wird, ist noch unklar.

Verbesserungen plant Microsoft in Teams außerdem für den Together Mode. Dieser kann bei Präsentationen mit geteiltem Bildschirm künftig auf der rechten Seite in verkleinerter Form ausgewählt werden. Im Together Mode werden möglichst viele Videostreams in einem virtuellen Hintergrund angezeigt. So nehmen etwa bei einem Brainstorming oder Roundtable alle Teilnehmer als freigestellte Livestreams in einem virtuellen Hörsaal Platz. Bei Meetings oder Vorlesungen können die Leiter der Videopräsentationen auf diese Weise möglichst viele Teilnehmer gleichzeitig überblicken. Während einer Präsentationen bietet Microsoft Teams jedoch auch die Möglichkeit, zwischen der Ansicht von einzelnen Personen und der Galerie mit allen Zuhörern zu wechseln.

