Microsoft Teams: Neue "Familie & Freunde"-Funktionen verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Microsoft spendiert Teams ein größeres Update. Die neuen Funktionen sollen das Privatleben der Nutzer erleichtern.

Vergrößern Microsoft Teams erhält persönliche Funktionen © Microsoft

Die leistungsstarke Group-Chat-Software Microsoft Teams erhält ab sofort mit einem umfangreichen Update zahlreiche neue Funktionen spendiert. Über die neuen "persönlichen Funktionen" sollen die Nutzer über Microsoft Teams nicht nur ihr Berufsleben, sondern fortan auch ihr Privatleben besser managen können.

"Bei Microsoft wollen wir allen helfen, die Freude an der Zweisamkeit wiederzuentdecken. Denn das Leben ist besser, wenn wir zusammen sind", heißt es seitens Microsoft. Durch die Corona-Pandemie habe weltweit die Nutzung von Microsoft Teams im Beruf zugenommen. Nun sei die Zeit gekommen, in Teams auch Funktionen zu integrieren, die es den Nutzern vereinfachen, mit ihren Liebsten und Bekannten in Kontakt zu bleiben.

Vergrößern Hier fügen Sie in Teams ein persönliches Konto hinzu © IDG

Die neuen persönlichen Funktionen können alle Teams-Nutzer (egal von welcher Plattform aus; also Desktop, Mobile oder Web ) aktivieren, in dem sie oben rechts auf ihr Profilbild klicken und dann "+ Persönliches Konto hinzufügen" auswählen. Damit wird ein vom beruflichen Teams-Konto vollständig getrennter neuer Bereich in Teams eingerichtet, in dem Sie Familienmitglieder und Bekannte in Chat-Gruppen einladen können, um sich mit ihnen per Text oder Video-Gesprächen zu unterhalten. Inklusive eines gemeinsamen Kalenders zur Planung von Aktivitäten und weiterer Funktionen.

Microsoft Teams: Die besten Tipps und Tricks



Sie können einen anderen Nutzer einladen, indem Sie einfach auf "Zu Microsoft Teams einladen" klicken. Sie erhalten einen Link, den Sie dann per Mail verschicken können. Über einen Klick auf das Profilbild oben rechts können Sie jederzeit zwischen dem beruflichen und persönlichem Teams-Bereich hin und her wechseln.

Einige der Funktionen, die zur Auswahl stehen: