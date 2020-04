René Resch

Aktuell gibt es im offiziellem Microsoft-Store beim Kauf eines Surface-Pro-7-Modells den Preis für das Type-Cover erstattet.

Vergrößern Microsoft Surface Pro 7 kaufen, Type-Cover gratis erhalten © Microsoft

Im offiziellen Microsoft-Store gibt wieder ein interessantes Angebot. So spart man von 27. April bis 12. Mai 2020, beim Kauf eines Bundles bestehend aus Surface Pro 7 + Type Cover 149 Euro - so sparen Sie sich also den Preis für das Surface-Pro-Type-Cover das normalerweise soviel alleine kostet. Das Surface Pro 7 selbst besitzt dabei einen 12,3 Zoll Touchscreen, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher sowie 256 GB Speicherplatz. Die Variante gibt es in den Farben Schwarz oder Platin. Noch mehr sparen lässt es sich wenn Sie in Ihre Konfiguration Microsoft 365 mit aufnehmen.

Surface Pro 7 + Type-Cover Bundle: Jetzt 149 Euro im Microsoft-Store sparen



Technische Daten Prozessor Intel Core i7-1065G7 Quadcore-Prozessor, max. 4,8 GHz Grafik Intel Iris Plus-Grafik Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR4x RAM Speicher 256 GB, SSD Display PixelSense-Display (12,3 Zoll), Auflösung: 2736 x 1824 (267 PPI), Seitenverhältnis: 3:2, Toucheingabe: 10-Punkt-Multi-Touch Anschlüsse 1 x USB-C, 1 x USB-A, 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 1 x Surface Connect-Anschluss, Surface Type Cover-Anschluss, microSDXC-Kartenleser Kameras und Video Kamera für die Windows Hello-Authentifizierung per Gesichtserkennung (vorne), 5-MP-Frontkamera für Full-HD-Videoaufnahmen (1080p), 8,0-MP-Rückkamera mit Autofokus für Full-HD-Videoaufnahmen (1080p), Funkverbindung WLAN 6 Kompatibel mit 802.11 ax Bluetooth Wireless 5.0 Technologie Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, 1,6-Watt-Stereolautsprecher mit Dolby Audio Software Windows 10 Home, Microsoft 365 30-Tage-Testversion Maße 292 mm x 201 mm x 8,5 mm

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.