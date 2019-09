René Resch

Das Microsoft Surface Pro 6 ist bei Amazon aktuell stark reduziert. Sie sparen gegenüber anderen Angeboten nochmals 150 Euro.

Vergrößern Microsoft Surface Pro 6 bei Amazon zum Top-Preis © Microsoft

Aktuell läuft auf Amazon die Woche der Sommer-Schluss-Angebote. Von Montag, 9. September 2019 bis Montag, 16. September 2019 gibt es daher beim Versandriesen Amazon wieder viele tolle Schnäppchen. Darunter Angebote, die über den kompletten Aktions-Zeitraum laufen, aber auch Blitz- und Tages-Angebote.

Im momentanen Tagesangebot gibt es auf Amazon das Microsoft-2-in-1-Tablet Surface Pro 6 mit Intel Core i5 CPU, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte SSD für den Top-Preis von nur 729 statt 1049 Euro. Dass es sich hier um ein echtes Schnäppchen handelt, verrät ein Blick in Preissuchmaschinen: Hier ist das Surface Pro 6 in derselben Konfiguration nicht unter 879 Euro zu haben. Sie sparen bei dem Amazon-Angebot also mindestens 150 Euro.

Microsoft Surface Pro 6

12,3-Zoll-2-in-1-Tablet, Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Win 10 Home

für 729 statt 1049 Euro

Technische Details: CPU Intel Core i5-8250U, 4x 1.60GHz RAM 8GB LPDDR3-1866 Speicher 128GB SSD Grafik Intel UHD Graphics 620 (IGP), Mini DisplayPort Display 12.3", 2736x1824, 267dpi, Multi-Touch, Digitizer, fettabweisende Beschichtung Anschlüsse 1x USB-A 3.0, 1x Klinke Wireless WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1

Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei den Angeboten um Tagesangebote. Wenn Sie sich für eines der vorgestellten Produkte interessieren, sollten Sie also relativ schnell zugreifen.

