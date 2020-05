René Resch

In Amazons Tagesangebot gibt es das beliebte Microsoft Surface Laptop 3 um rund 150 Euro günstiger. Prime-Student-Mitglieder sparen sogar über 200 Euro!

Vergrößern Microsoft Surface Laptop 3 zum Hammer-Preis bei Amazon © Amazon

Beim Versandriesen Amazon gibt es im aktuellen "Angebot des Tages" das Microsoft Surface Laptop 3 mit Intel Core-i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz zum Top-Preis von nur 879 Euro. Und sogar weitere Rabatte sind auf das Angebot möglich. So erhalten Prime-Student-Mitglieder weitere 60 Euro Rabatt auf den ohnehin schon tollen Schnäppchenpreis.

Der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich verrät dabei, dass es sich hierbei um einen starken Deal-Preis handelt. So verlangt der nächstgünstigere Anbieter für das Microsoft Surface Laptop 3 immer noch stolze 1028,88 Euro. Sie sparen bei dem Tagesangebot von Amazon also rund 150 Euro - als Prime Student sogar über 200 Euro. Ein Top-Deal.

Microsoft Surface Laptop 3

Laptop, 13,5 Zoll, Intel Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Win 10 Home

für 879 statt 1149 Euro UVP

Test-Fazit: Microsoft Surface Laptop 3 (05.02.2020) Test: Microsoft Surface Laptop 3 (13,5 Zoll) Das Microsoft Surface Laptop 3 ist eines der elegantesten Notebooks für unterwegs. Die Optik geht dabei nur auf Kosten der Schnittstellen-Ausstattung: Zwar ist jetzt Typ-C an Bord - um eine Docking-Station kommen Produktivarbeiter aber nicht herum. Vor allem bei der Rechenleistung müssen Sie aber keine Kompromisse machen, auch Akkulaufzeit und Bildschirmqualität überzeugen. Besitzer des Vorgängermodells sollten aber nur umsteigen, wenn sie den Leistungszuwachs unbedingt benötigen.

Bitte beachten Sie: Bei den Angebot handelt es sich um ein Tagesangebot. Wenn Sie also an dem Deal Interesse haben, sollten Sie schnell zugreifen.

Das Surface Pro 7 gibt es ebenfalls günstiger

Auch beim Microsoft Surface Pro 7 2-in-1-Tablet mit Intel Core-i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz zum Preis von nur 829 Euro lässt sich sparen. Dabei gibt es ebenfalls einen Rabatt von 50 Euro für Prime-Student-Mitglieder.

Im PC-WELT-Preisvergleich verlangt der nächstgünstigere Anbieter für das Microsoft Surface Pro 7 immer noch stolze 879 Euro. Sie sparen bei dem Tagesangebot von Amazon also mindestens 50 Euro - als Prime Student sogar 100 Euro.

Microsoft Surface Pro 7

2-in-1 Tablet, 12,3 Zoll, Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Win 10 Home

für 829 statt 1049 Euro UVP



Test-Fazit: Surface Pro 7 (17.12.2019) Microsoft Surface Pro 7 im Test

Das neue Microsoft Surface Pro 7 legt vor allem bei der Rechenleistung zu und erweitert mit Typ-C die Anschlussmöglichkeiten. Damit bleibt es das beste Tablet, wenn Sie eines brauchen, das Sie überwiegend als Notebook einsetzen. Denn ähnlich teuren ultramobilen Laptops steht es in Rechenleistung und Anschlussvielfalt nicht nach. Seine Akkulaufzeit ist aber mäßig, egal ob Sie Tablet- oder Notebook-Maßstäbe anlegen.



