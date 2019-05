Microsoft Surface Go für nur 499 Euro und Typecover + Office 365 Personal gratis dazu

Michael Schmelzle

Fett sparen: Microsoft Surface Go für nur 499 Euro und Typecover + Office 365 im Wert von 114 Euro gratis abgreifen!

Vergrößern Microsoft Surface Go günstig kaufen und gratis Typecover + Office 365 abgreifen © Saturn

Günstig einkaufen und on top noch kostenlos Zubehör und Software abgreifen - das gibt's diese Woche nur bei Saturn! Bei der Aktion Technikzuwachs geschenkt! Ab sofort - aber nur für kurze Zeit.

Zu den Highlights der Saturn-Aktionstage zählt sicherlich das Tablet Microsoft Surface Go für nur 499 Euro. Das Go-Modell ist mit dem Intel Pentium Gold 4415Y, 8 GB RAM und einer 128 GB großen SSD ausgestattet. Der aktuell günstigste Preis im Online-Versandhandel für diese Konfiguration beträgt 529 Euro, bei Saturn sparen Sie also schon einmal 30 Euro. Doch es kommt noch besser, Sie bekommen auch noch etwas geschenkt:

Und zwar das maßgeschneiderte Microsoft Surface Go Typecover im Wert von 75 Euro plus Microsoft Office 365 Personal im Einjahresabo, das zusätzlich mindestens 39 Euro kostet. Sie sparen also insgesamt über 140 Euro ! Das schwarze Typecover verwöhnt Ihre Finger mit mechanischen Tasten, Chiclet, gläsernem Touchpad und Beschleunigungssensor. Zudem ist das Typecover denzent beleuchtet und dient natürlich auch als mechanischer Display-Schutz beim Transport.

Vergrößern Gratis dazu: Surface Go Type Cover © Saturn

Neben dem Surface Go bietet Saturn noch zwei Notebooks zum günstigen Preis an, geschenkt bekommen Sie hier jeweils ein 1-Jahresabo für Microsoft Office 365 Personal . Für schlanke 269 Euro ist das Trekstor Surfbook A13B-PO mit 13,3-Zoll-Display, Pentium Silver N5000, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher zu haben. Und für 399 Euro gibt's das HP 15-da0359ng mit 15,6-Zoll-Display, Intel Core i3-7020, 4 GB RAM und 256 GB großer SSD.

