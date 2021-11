Microsoft Surface Book 3 mit 25 % Rabatt erhältlich

Christoph Hoffmann

Am Cybermonday ist das 13,5 Zoll Microsoft Surface Book 3 für 1.199 statt regulär 1.599 Euro im Angebot. Sie sparen 400 Euro.

Vergrößern MediaMarkt & Saturn: 25% Rabatt auf das Microsoft Surface Book 3 © Microsoft

Microsoft Surface Book 3: Steckbrief

Das Surface Book 3 ist ein guter Allrounder für Business und Freizeit. Angetrieben wird das Gerät von einem Intel Core i5-1035G7 Prozessor, dem 8 GB Arbeitsspeicher zu Seite stehen. Die interne Grafikeinheit Intel Iris Plus Graphics sorgt für eine Bildschirmauflösung von 3.000 x 2.000 Pixel. Auf der 256 GB großen SSD finden ausreichend Programme und Daten Platz. In Sachen Konnektivität lässt das Surface Book 3 keine Wünsche offen: An Bord sind 1x USB-C, 2x USB-A, SD-Kartenleser, 3.5-mm-Kopfhöreranschluss, 2 Surface Connect Ports, WLAN und Bluetooth. Auf der Vorderseite gibt es sich eine 5-Megapixel-Kamera (1080p) für Videokonferenzen und Authentifizierung über Windows Hello. Zusätzlich findet sich auf der Rückseite eine 8 Megapixel-Kamera mit Autofokus. Vorinstalliert ist Windows 10 Home, das sich auf Windows 11 upgraden lässt.



