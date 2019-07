Microsoft Surface Book 2 im Flash-Sale

René Resch

Microsoft bietet im offiziellen Online-Store aktuell einen Flash-Sale. Derzeit gibt es das Surface Book 2 mit einem 250-Euro-Nachlass.

Im offiziellen Microsoft-Store läuft derzeit eine Flash-Sale-Aktion. Vom 12. bis 14. Juli erhalten Sie dort das Microsoft Surface Book 2 mit einem Rabatt von 250 Euro. Für nur 1099 Euro erhalten Sie die Surface-Book-2-Variante mit 13,5-Zoll-Display, Intel Core-i5-Prozessor, 8 Gigabyte RAM, 128 Gigabyte SSD-Speicherplatz.

Microsoft Surface Book 2 mit 250 Euro Rabatt im Flash-Sale kaufen

In unserem Test erhielt das Notebook die Note Sehr Gut (1,42): "Das Microsoft Surface Book 2 mit 13,5-Zoll-Display verdient sich im Test die Note 1, weil es alles vereint, was Notebook-Nutzer wünschen: Es ist ein ultramobiles Arbeitsgerät mit herausragender Akkulaufzeit, tollem Display und klasse Tastatur. Und es ist außerdem eine Gaming-Maschine. Ob es sinnvoll ist, alles in ein Gerät zu packen? Egal - das Surface Book 2 zeigt, dass es tatsächlich geht. Allerdings zu einem höheren Preis als ein ordentlicher Spiele-Laptop und ein ultramobiles Arbeits-Notebook zusammen kosten würden."

Weitere Eckdaten zum Surface Book 2 CPU: Intel Core i5-8350U, 4x 1.70GHz GPU: Intel UHD Graphics 620 RAM: 8GB LPDDR3 Speicher: 128GB SSD Display: 13.5", 3000x2000, 267dpi, Multi-Touch, IPS, Digitizer Wireless: WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 OS: Microsoft Windows 10 Pro vorinstalliert

Bitte beachten Sie: Das Angebot ist nur bis zum 14. Juli begrenzt, wenn Sie sich also für das Convertible-Notebook interessieren, greifen Sie schnell zu.



