Microsoft: Schicke Nostalgie-Wallpaper zum Download

Panagiotis Kolokythas

Microsoft bietet nostalgische Hintergründe mit Motiven aus früheren Windows- und Office-Zeiten zum Download an.

Vergrößern Teil des "Nostalgia"-Pakets von Microsoft © Microsoft

Microsoft bietet ein schickes Paket an Hintergründen zum Download an, welches den Namen "Nostalgia" trägt. Die Hintergründe sind eigentlich für den Einsatz unter Microsoft Teams gedacht, machen aber auch auf dem Windows-Desktop eine schöne Figur, wie wir zumindest finden. Denn die Motive dürften vor allem die Herzen von Windows-Veteranen höher schlagen lassen.

Konkret sind in der von Microsoft-Servern herunterladbaren Zip-Datei vier Hintergründe im JPG-Format enthalten. Darunter auch ein Motiv, welches Karl Klammer (Clippy) aus frühen Office-Versionen gewidmet ist. Karl Klammer wird demnächst ohnehin ein Comeback feiern, jedenfalls stehen die Chancen dafür derzeit gut. Die weiteren Hintergründe sind nicht minder interessant: Es gibt den guten alten Windows-95-Hintergrund und weitere Wallpaper sind Paint und Solitaire gewidmet.

Den Windows-95-Wallpaper (der Name: "Nostalgia Landscape") sehen Sie oben. Hier die drei weiteren Hintergründe im Nostalgia-Paket:

Nostalgia Clippy

Vergrößern Hintergrund: Nostalgia Clippy © Microsoft

Nostalgia Paint

Vergrößern Hintergrund: Nostalgia Paint © Microsoft

Nostalgia Solitaire

Vergrößern Hintergrund: Nostalgia Solitaire © Microsoft

Mehr Hintergründe für Teams und Windows von Microsoft

Für Microsoft Teams bietet Microsoft hier eine Vielzahl weiterer Hintergründe zu unterschiedlichen Themengebieten an. Etwa für Sport-Fans, mit Urlaubs-Motiven oder schicke Xbox-Hintergründe.

Deutlich umfangreicher ist auch das offizielle Angebot an Windows-Hintergründen. Suchen Sie in der Microsoft-Store-App einfach nach "Windows-Designs" und sie erhalten eine große Auswahl an Wallpaper-Downloads.