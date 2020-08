Microsoft PowerToys: Neues Tool Color Picker an Bord

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat Power Toys für Windows 10 auf die Version 0.20.0 aktualisiert. Ab sofort mit an Bord: Das Tool Color Picker.

Vergrößern Color Picker ist jetzt Teil der Microsoft-PowerToys-Familie © Microsoft

Microsoft bietet nun die PowerToys in der Version 0.20.0 zum Download an. Mit der neuen Version wird ein neues Tool in die Familie der PowerToys aufgenommen, wie auch bereits kurz zuvor angekündigt worden war: Das Tool Color Picker.

Vergrößern Color Picker in Aktion © Microsoft

Color Picker kann über die Tastenkombination Windows-Taste + Shift + C aktiviert werden. Das Tool ermöglicht die Auswahl einer Farbe aus jeder aktuell laufenden Anwendung und kopiert automatisch die HEX- oder RGB-Werte in die Zwischenablage. Der Code basiert auf dem des Tools Color Picker von Martin Chrzan. Ursprünglich war die Integration des Tools in den PowerToys erst für das Jahr 2021 geplant, aber dann ging es doch schneller.

Bereits in PowerToys enthalten sind die folgenden Tools: FancyZones, File Explorer Add-ons, Image Resizer, Keyboard Manager, PowerRename, PowerToys Run und Short Guide. Zuletzt hatten die Entwickler im Juni mit PowerToys Run eine starke Alternative zum Startmenü hinzugefügt.

Die Entwickler weisen außerdem darauf hin, dass es zwischen der Version 0.19 und 0.20 von PowerToys viele Verbesserungen in der Performance der Tools gab und auch deren Speicherverbrauch reduziert wurde. Die meisten dieser Änderungen wurden in den Zwischenversionen 0.19.1 und 0.19.2 integriert. Hinzu kommen Verbesserungen für FancyZones und PowerToys Run. Der Keyboard Manager wurde ebenfalls erweitert.



