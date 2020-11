Hans-Christian Dirscherl

Sie bekommen Microsoft Office 2019 Home & Student auf Amazon direkt von Microsoft jetzt günstiger. Diese Office-Version können Sie dauerhaft und ohne Abo-Zwang nutzen. Die Details.

Vergrößern Microsoft Office ohne Abo-Zwang jetzt günstiger kaufen © Microsoft

Falls Sie Microsoft Office dauerhaft und ohne Abo-Zwang nutzen wollen, dann finden Sie hier auf Amazon das passende Schnäppchen (übrigens unabhängig vom Black Friday): Microsoft Office 2019 Home & Student multilingual für 1 Gerät als Dauerlizenz. Gegenüber der UVP von 149 Euro sparen Sie mit dem aktuellen Preis von 116,80 Euro deutlich. Das ist zwar nicht ganz so günstig wie zum Prime-Day, aber Sie sparen trotzdem 32,20 Euro. Und können diese Office-Version dauerhaft und ohne weitere Kosten nutzen. Verkäufer ist direkt Microsoft, Sie kaufen die Office-Lizenz also nicht von irgendeinem unbekannten oder vielleicht sogar dubiosen Händler.



Microsoft Office 2019 Home und Student für 116,80 Euro kaufen



Diese Office-Variante beinhaltet Word, Excel, Powerpoint und Onenote. Damit machen Sie beispielsweise den Rechner Ihres Kindes fit für das Home Schooling, falls der Präsenzunterricht infolge der Coronakrise doch wieder eingestellt werden sollte.



Der Preis von 116,80 Euro gilt für die Version mit Aktivierungscode per Mail. Die Variante mit Aktivierungscode in einer Box kostet rund 3 Euro mehr. Dann kostet Microsoft Office 2019 Home & Student also 119,55 Euro.

Vergrößern Die Unterschiede zwischen den einzelnen Office-Versionen. © Microsoft

Microsoft Office 2019 Home & Student können Sie wahlweise auf einem Windows-PC oder auf einem Mac installieren. Das klappt erfahrungsgemäß ohne Probleme, Sie benötigen aber eine gute Internetverbindung für den Download der eigentlichen Office-Software.

Es bleibt bei dieser Einmalzahlung, weitere Kosten fallen nicht an. Sie erhalten für viele Jahre alle Sicherheits-Updates, die Microsoft dafür bereitstellt, nicht aber neue Funktionen und auch keine neueren Office-Versionen. Doch mal ehrlich: Wer benötigt schon immer neue Funktionen in Office? Erfahrungsgemäß dürften Privatanwender und selbst viele professionelle Nutzer mit Microsoft Office 2019 Home & Student auf Dauer alle Arbeiten erledigen können, die anfallen.



Microsoft Office 2019 Home & Student für 116,80 Euro kaufen



Falls Sie dagegen die Abo-Variante bevorzugen, dann können Sie im Rahmen des Black Friday Microsoft Office 365 Family jetzt deutlich günstiger kaufen. Für 49,99 Euro statt der sonst üblichen 66,61 Euro. Microsoft 365 Family kann 12 Monate von bis zu sechs Personen auf bis zu fünf Geräten (Windows, Mac, iOS und Android) eingesetzt werden. Enthalten sind die Anwendungen Word, Excel, Outlook und Powerpoint sowie 1 Terabyte Online-Speicherplatz pro Nutzer auf Onedrive und ein persönlicher Tresor. Aufgepasst : Diese Variante müssen Sie aber nach einem Jahr kostenpflichtig verlängern. Sie bekommen mit 365 Family dafür aber immer die neueste Version, die Microsoft von Office anbietet.