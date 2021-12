Microsoft Office: Rabatt für Raubkopien-Nutzer

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft gewährt Nutzern von Office-Raubkopien derzeit 50 Prozent Rabatt für eine legale Office-Lizenz.

Microsoft hat anscheinend einen Weg gefunden um illegale Kopien von Office auf Rechnern zu erkennen. Denn wie das IT-Nachrichtenportal Ghacks berichtet , erscheint in illegalen Office-Installationen (im konkreten Beispiel handelt es sich um die US-Version von Office 2019) jetzt am oberen Rand unterhalb der Ribbon-Menü-Leiste ein rot hinterlegter Hinweis darauf, dass man eine Lizenz von Microsoft 365 - also die Abo-Version von Microsoft Office , nicht aber für die Nicht-Abo-Version - mit bis zu 50 Prozent Rabatt lizenzieren könne.

Der eingeblendete Text soll laut dem Beispiel aus besagtem US-amerikanischen Office 2019 folgendermaßen lauten: "Get up to 50% off. For a limited time, save up to 50% on a genuine Microsoft 365 subscription“. Klickt man auf den daneben befindlichen „Learn more“-Button, dann öffnet sich eine Webseite mit dem konkreten Angebot für Microsoft 365 Family oder Personal. Dort steht zu lesen, dass es bis zu 50 Prozent Rabatt für berechtigte Kunden geben würde. Allerdings nur für das erste Jahr, danach würden die vollen Abo-Gebühren fällig. Auf besagter Webseite listet Microsoft auch noch die Gefahren auf, die von Raubkopien drohen würden, wie beispielsweise Malware oder Datenverlust.

Um in den Genuss des Rabatts zu kommen, müssen Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden. Welches die Bedingungen sind, die Sie erfüllen müssen, um den Rabatt zu bekommen, nennt Microsoft nicht. Laut Ghacks soll es Fälle geben, in denen der Rabatt dann doch nicht gewährt wird (vielleicht weil man schon eine legale Kopie besitzt?), aber auch Fälle, in denen das rabattierte Angebot tatsächlich zur Buchung angezeigt wird.

Ob dieses Angebot grundsätzlich auch für Nutzer aus Deutschland gilt, können wir derzeit nicht überprüfen.

