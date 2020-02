Microsoft Office 365 Home für nur 53,49 Euro

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon ist heute eine 1-Jahres-Lizenz für Microsoft Office 356 Home im Angebot erhältlich. Für nur 53,49 Euro.

Vergrößern Office 365 Home aktuell bei Amazon im Angebot

Als Tagesangebot ist bei Amazon am Montag unter anderem auch Microsoft Office 365 Home zu einem reduzierten Preis von 53,49 Euro erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99 Euro, im Handel ist die Version allerdings für um die 60 bis 70 Euro erhältlich, wie ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt.

53,49 Euro ist also ein guter Preis, für den man normalerweise nur die Personal-Version erhält, die allerdings nur auf bis zu zwei Geräten eingesetzt werden kann. Bei dem Amazon-Angebot handelt es sich dagegen um Office 365 Home für die Nutzung von bis zu 6 Nutzern.

Amazon-Angebot: Microsoft Office 365 Home für 53,49 Euro



Bei der bei Amazon im Angebot befindlichen Variante handelt es sich um ein Jahresabonnement für die Home-Version von Microsoft Office 365, welche von bis zu 6 Personen auf bis zu fünf Geräten (Windows, Mac, iOS und Android) eingesetzt werden kann. Über Office 365 Home erhalten Nutzer immer die neuesten Versionen von Word, Excel, Outlook, Powerpoint und One Note. Diese können dann auf bis zu fünf PCs, Macs, Tablets oder Smartphones genutzt werden. Hinzu kommen 1 Terabyte Online-Speicherplatz auf One Drive pro Nutzer (bis zu 5 Nutzer) und monatlich 60 Skype-Gesprächsminuten für Anrufe an Mobiltelefone und Festnetzanschlüsse.



Die Version kann übrigens auch zum Verlängern eines bestehenden Office 365 Abonnements verwendet werden.

Hier finden Sie noch mehr Deals!

Viele weitere aktuelle Technik-Angebote finden Sie in diesem Beitrag. Dort präsentieren wir Ihnen alle Technik-Schnäppchen des Tages. Wenn Sie keinen Deal mehr verpassen möchten, dann empfehlen wir Ihnen, unseren Deal-Push zu aktivieren. Über unseren Service erhalten Sie regelmäßig Benachrichtigungen zu Technik-Schnäppchen bei Amazon, Mediamarkt, Saturn, Otto.de, Ebay & Co. So verpassen Sie kein Angebot mehr.