Microsoft Office 2021 als Box ohne Abo-Zwang ab 5.10.2021 bestellbar

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Die klassischen Einzelhandelsboxen von Microsoft Office Home & Student 2021 und Microsoft Office Home & Business 2021 sollen ab 5. Oktober 2021 bestellbar sein. Ohne Abo-Zwang.

Vergrößern Microsoft Office 2021: Wieder als Einmalkauf ohne Abozwang © dennizn/Shutterstock.com

Der Software-Händler Software Express meldet , dass das neue Microsoft Office 2021 als Box-Version ab dem 5. Oktober 2021 bestellbar sein soll. Das neue Office 2021 kommt also nicht nur als Cloud-Dienst beziehungsweise im Abonnement respektive als Software-as-a-service (SaaS), sondern auch wieder als klassische Box (FPP-Edition: „Fully Packaged Products“), die man beim Händler kaufen und mit nach Hause nehmen kann. Diese Office-Version bekommt der Anwender also wieder ohne Abo-Zwang. Auch die Office-PKC-Edition, also eine Karte mit einem Produktkey zur Freischaltung, wird es weiterhin geben.

url link shop https://www.amazon.de/dp/B07HQJ98L1 Microsoft Office 2019 Home und Student Download Code kaufen für 117,99 Euro statt 149 Euro UVP _blank



Bisher stehen als Box-Versionen fest:



Microsoft Office Home und Student 2021

Microsoft Office Home und Business 2021 Microsoft Project Standard 2021

Microsoft Visio Standard 2021

Professional 2021



Diese sollen Sie ab dem 5. Oktober 2021 als Fully Packaged Products bestellen können. Die Preise von Office 2021 sollen gegenüber Office 2019 zwar teilweise um rund 10 Prozent steigen, so Software Express. Die Preiserhöhung gelte aber nur für Office Professional Plus, Office Standard und für einzelne Apps bzw. Einzelprodukte. Für Microsoft Office Home and Student 2021 zum Beispiel bleiben die Preise gegenüber der 2019er-Version aber unverändert. Das hatte Microsoft bereits im Februar mitgeteilt .

Der Mainstream-Support wird zudem von sieben auf fünf Jahre verkürzt - das hatte Microsoft ebenfalls schon im Februar 2021 bekannt gegeben. Offensichtlich will Microsoft damit die Anwender mehr Richtung des Office-365-Abos drängen.

Microsoft Office im Preisvergleich



Software Express berichtet zudem, dass Office 2021 nicht die letzte Box-Version sein soll. Sondern mindestens eine Office-Version soll noch ohne Abo-Zwang als klassische Verkaufsbox erscheinen. Das könnte 2024 der Fall sein.



Microsoft Office 2021: Ohne Abozwang zum Einmalkauf