Microsoft: Neuer Xbox Wireless Controller jetzt vorbestellbar

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat zwei neue Xbox Wireless Controller vorgestellt: Phantom Magenta Special Edition und Arctic Camo Special Edition. Die Phantom Edition können Sie ab sofort vorbestellen.

Vergrößern Links die Arctic Camo Special Edition und rechts die ab sofort erhältlich Phantom Magenta Special Edition. © Microsoft

Microsoft hat zwei neue Xbox-Controller vorgestellt: Die Phantom Magenta Special Edition und die Arctic Camo Special Edition.

Die Phantom Magenta Special Edition kommt in magentafarbenen Design und soll von “Ex-Machina” and “Ghost in Shell“ inspiriert sein, der „arktische“ Controller dagegen besitzt eine weiß-graue Flecktarnfarbe.

Microsoft beschreibt die Phantom Magenta Special Edition folgendermaßen: „Im durchsichtigen Design, das in ein dunkles Pink übergeht.“ Die strukturierte Griffoberfläche soll für verbesserten Komfort sorgen. Microsoft schreibt weiter: „Nutze die benutzerdefinierte Tastenbelegung und schließe jedes kompatible Headset an die 3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse an. Und mit der Bluetooth-Technologie kannst du deine Lieblingsspiele ohne Kabel auf PCs, Laptops und mobilen Geräten mit Windows 10 spielen.“ Beide Modelle sind also auch kabellos nutzbar und kommunizieren dann über Bluetooth.

Der Phantom Magenta Special Edition ist das dritte Modell der Phantom-Serie. Die Arctic Camo Special Edition wiederum ist das zweite Modell der Camo-Series, wie Microsoft erläutert.

Sie können die Phantom Magenta Special Edition hier für 64,99 Euro vorbestellen. Microsoft liefert den Controller ab dem 17. März 2020 versandkostenfrei aus. Die Arctic Camo Special Edition wird dagegen nicht vor Mai 2020 erhältlich sein. Zudem scheint es diesen Controller nur in den USA zu geben.

