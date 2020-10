Hans-Christian Dirscherl

Microsoft überarbeitet die Supportseiten für Windows und Office. Anwender sollen damit die für sie relevanten Informationen zu Patches (mit den entsprechenden KB-Nummern) und Updates leichter finden.

Vergrößern Microsoft: Neue Supportseiten für Windows und Office © VDB Photos/Shutterstock.com

Microsoft überarbeitet die Supportseiten für Windows und Office . Damit sollen Windows-Anwender leichter die für sie relevanten Informationen finden.



Um ein bestimmtes Update beziehungsweise einen bestimmten Patch zu finden, ist die „Knowledge base (KB) ID“ maßgeblich. Diese KB wird in der neuen URL-Struktur der neuen Supportseiten prominenter weiter vorn und direkt nach dem Datum des Erscheinens stehen. Die KB-Nummer wird zudem unübersehbar deutlich in der Überschrift des Supportartikels angezeigt. Damit sollen Anwender die für sie relevante Supportseite schneller finden und genau identifizieren können.



Dieser Screenshot zeigt die neue URL-Struktur:

Vergrößern So sieht die neue URL-Struktur aus. © Microsoft

Zum Vergleich: So sieht der Artikel samt URL derzeit aus. Die bisherige URL-Struktur setzte sich folgendermaßen zusammen: http://support.microsoft.com/[locale]/help/[kb-id]/[url-title].



Alternativ können Sie wie gehabt die Seite zu einem KB-Artikel aber auch aufrufen, indem Sie die KB ID an https://support.microsoft.com/help anhängen. Auf das konkrete Beispiel oben bezogen lautet diese kurze URL also https://support.microsoft.com/help/3135173.



Um einen KB-Artikel mit anderen Nutzern zu teilen, können Sie diesen wie gehabt direkt per Mail verschicken. Zusätzlich wird Microsoft aber auch noch die Möglichkeit integrieren, die Artikel direkt per Facebook oder Linkedin zu teilen.

Neben diesen für den Anwender offensichtlichen Neuerungen ändert Microsoft auch noch einiges unter der Haube. Alle Neuerungen für die Supportseiten für Windows und Office können Sie hier nachlesen.

Derzeit sind noch die alten Supportseiten online verfügbar. Microsoft will die neuen Supportseiten in den nächsten Wochen ausrollen.