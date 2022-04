Microsoft Journal: Vom Garage-Projekt zur Windows-App

Denise Bergert

Microsoft macht die experimentelle Software Journal zu einer vollwertigen Windows-App. Journal kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden.

Vergrößern Microsoft Journal steht zum kostenlosen Download bereit. © Microsoft

Microsoft hat in dieser Woche mit Journal ein ehemaliges Projekt der Microsoft Garage als vollwertige App für Windows veröffentlicht. Bei der Software handelt es sich um eine Notizen-App, die auf die Touchscreen-Stifteingabe ausgelegt ist.

Gesten-Eingabe und Zeichnungen

Mit Microsoft Journal (hier gratis im Microsoft Store erhältlich) können Nutzer handschriftliche Notizen digital erfassen. Neben Handschrift können über die App auch Zeichnungen eingegeben werden. Die Software unterstützt außerdem unterschiedliche Gesten. So werden mit einer Durchstreich-Bewegung etwa Wörter gelöscht. Das Umkreisen von Wörtern oder Sätzen mit dem Stylus hebt diese hervor.

Microsoft erfasst Nutzerstatistiken

Garage ist Microsofts Marke für eher experimentelle Produkte. Journal stammt aus diesem Bereich. Um die App zu verbessern und schließlich als vollwertige Windows-Software anbieten zu können, hat Microsoft eigenen Aussagen zufolge Nutzerstatistiken ausgewertet. So konnte der Konzern beispielsweise feststellen, dass ein Großteil der in der App bearbeiteten Dateien PDFs waren. Auch in die bevorzugten Auswahlwerkzeuge – dem Instant Lasso und der Stiftspitze – gaben die Statistiken Einblicke. Microsoft betont jedoch, dass es sich bei den erfassten Nutzerstatistiken nicht um die Dokumenteninhalte gehandelt habe. Microsoft kennt den Inhalt der von den Nutzern bearbeiteten Dateien eigenen aussagen zufolge nicht.