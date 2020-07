Microsoft Flight Simulator auch auf 10 DVDs erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Der Microsoft Flight Simulator startet am 18. August. Wer sich den Download sparen möchte, kann auch zur Boxed-Version greifen.

Vergrößern Microsoft Flight Simulator: Die Boxed-Version kommt mit 10 Installations-DVDs © Microsoft

Microsoft Flight Simulator erscheint in drei Versionen: Standard Edition für 69,99 Euro , Deluxe Edition für 89,99 Euro und Premium Deluxe Edition für 119,99 Euro. Das Spiel im Microsoft Store in diesen Versionen bereits digital vorbestellbar.

Microsoft Flight Simulator gibt es aber auch gratis: Besitzer des Microsoft GamePass für PC erhalten die Standard Edition der Simulation kostenfrei während des Bestehens ihres Abos. Der Xbox GamePass für PC kostet derzeit während der Beta-Phase im ersten Monat 1 Euro und anschließend 3,99 Euro pro Monat.

Systemvoraussetzungen: Viel Speicherplatz notwendig

Die minimalen Systemvoraussetzungen für den Microsoft Flight Simulator: Microsoft empfiehlt einen Core i5-4460 oder Ryzen 3 1200 in Verbindung mit einer Nvidia GTX 770 oder Radeon RX 570. Auf jeden Fall sollten auf der Festplatte mindestens 150 Gigabyte freier Speicherplatz vorhanden sein, denn sowohl benötigt die Basis-Version des Spiels mindestens.

Unterschiede: Standard vs. Deluxe vs. Premium Deluxe

Die drei Varianten des Microsoft Flight Simulator kommen mit unterschiedlichem Umfang. Dank der Bing-Maps-Integration stecken in jeder Version tausende Flughäfen, auf denen gelandet werden kann. Zusätzlich haben die Entwickler aber auch einige Flughäfen detailgetreu nachgebaut, so dass diese deutlich realistischer wirken.

In der Standard-Version gibt es 30 dieser Flughäfen-Nachbauten, in der Deluxe insgesamt 35 und in der Premium Deluxe darf sogar auf 40 unterschiedlichen Flughäfen-Nachbauten gelandet werden. Eine schlechte Nachricht gibt es für deutsche Fans: Wer auf dem Frankfurter Flughafen (EDDF) landen möchte, benötigt die Premium-Deluxe-Version des Spiels.

Mehr Details hierzu liefert die folgende Grafik (Hinweis: Die Grafik ist groß und zur besseren Ansicht klicken Sie zunächst auf "Vergrößern" und dann auf "Zum Original-Bild").

Vergrößern Die Flughäfe in Microsoft Flight Simulator © Microsoft

Unterschiede gibt es auch in der Flugzeug-Flotte, die geflogen werden darf. In der Standard-Version stehen 20 Flugzeuge zur Auswahl. Die Zahl erhöht sich in der Deluxe-Version auf 25 und in der Premium-Deluxe-Version auf 30 Flugzeuge. Für den 787-10 Dreamliner von Boeing wird die Premium-Deluxe-Version benötigt.

Mehr Details zur Flugzeug-Auswahl finden Sie in der folgenden Übersicht (Hinweis: Auch diese Grafik ist groß und zur besseren Ansicht klicken Sie zunächst auf "Vergrößern" und dann auf "Zum Original-Bild"):

Vergrößern Die Flugzeuge in Microsoft Flight Simulator © Microsoft

