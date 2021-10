Microsoft Flight Simulator: GOTY-Edition mit DirectX 12

Michael Söldner

Am 18. November will Microsoft ein kostenloses Update für den „Flight Simulator“ mit DirectX 12 veröffentlichen.

Vergrößern Die GOTY-Edition des "Flight Simulator" erscheint als kostenloses Update. © microsoft.com

Seit August 2020 steht der „Microsoft Flight Simulator“ für den PC zur Verfügung. Ende Juli 2021 folgte eine Umsetzung für Microsofts hauseigene Konsole Xbox Series X/S. Das Interesse der Spieler fällt nach wie vor hoch aus und schon zum Launch spielten über 61.000 Spieler gleichzeitig. Für den 18. November 2021 plant Microsoft daher die Veröffentlichung der „ Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition “, die als kostenloses Update verteilt werden soll. Die aktualisierte Version bietet fünf neue Flugzeuge, acht neue Flughäfen sowie mehrere neue Erkundungsflüge und Tutorials.

Endlich mit DirectX 12

Für PC-Spieler besonders interessant ist jedoch die Unterstützung von DirectX 12 in der GOTY-Edition. Der Support für die Schnittstelle von Windows soll dafür sorgen, dass die im Rechner verbauten CPU-Kerne besser ausgenutzt werden. Durch den Umstieg stehen die Chancen zudem hoch, dass der „Microsoft Flight Simulator“ in Zukunft mit Raytracing ausgestattet wird. Durch diese Strahlenverfolung soll die Beleuchtung noch realistischer wirken. Dazu kommen schönere Wassereffekte, verbesserte Schatten sowie aufwändige Reflexionen. Im kommenden Update sind zudem ein neues Wettersystem sowie eine Wiederholung enthalten, die allerdings noch lange nicht fertig ist. Auch ein neuer Spielmodus steht parat: In den Reno Air Races können Spieler gegeneinander antreten.

Hoher Spieledurchsatz

Die Xbox Game Studios haben turbulente Monate vor sich: Am 28. Oktober soll „Age of Empires IV“ erscheinen. Am 9. November wird das Rennspiel „Forza Horizon 5“ veröffentlicht. Und schon am 18. November folgt eben die „Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition“. Außerdem will Microsoft am 15. November eine Show mit dem Thema „20 Jahre Xbox“ abhalten, auf der jedoch keine neuen Spiele vorgestellt werden sollen.



