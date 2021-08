Microsoft Flight Simulator: Deutschland-Update kommt

Panagiotis Kolokythas

Das "World Update VI" für Microsoft Flight Simulator (PC, Xbox Series X/S) erscheint am 7. September. Das steckt im Gratis-Update.

Bei dem Xbox-Event zur Gamescom 2021 hat Microsoft das "World Update VI" für den Microsoft Flight Simulator angekündigt. Das nächste große Inhaltsupdate für die Flugsimulation erscheint am 7. September. Gratis für die PC- und Xbox-Series-X/S-Version des Spiels. Was die Fans erwartet, zeigt der folgende, atemberaubende Trailer zur Erweiterung:

Mit dem neuen World Update wollen die Entwickler die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz "feiern", wie es in der Ankündigung heißt. Dem Spiel werden nicht nur neue Luftbilder und hochauflösende Höhenkarten hinzugefügt, sondern auch diverse neue 3D-Städte in Deutschland (darunter etwa Köln), Basel (Schweiz), Graz und Wien (Österreich). Hinzu kommen dann noch eine stark verbesserte Darstellung der Gebirgsketten der Alpen, über 100 berühmte Orte und neue Flughäfen, wie etwa die in Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen.

Junkers JU-52 darf geflogen werden

Vergrößern Lokale Legende 1: Junkers JU-52 kommt in den Microsoft Flight Simulator © Microsoft

Mit dem "World Update VI" werden dem Spiel auch neue Entdeckungsflüge, Lande-Herausforderungen und viele andere Inhalte spendiert. Dazu gehören auch die sogenannten "Lokalen Legenden". Durch das Update wird dem Spiel als erste solche lokale Legende die Junkers JU-52 hinzugefügt, hierzulande auch liebevoll "Tante JU" genannt, die für 15 Euro gekauft werden kann. Ebenfalls hinzugefügt werden die in Deutschland entwickelten Lufttaxis "Volocopter".



Der Microsoft Flight Simulator selbst ist in der Standard-Version kostenlos im Xbox Game Pass (für PC, Ultimate) erhältlich.

