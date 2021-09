Microsoft-Event am 22.9.: Diese Neuheiten erwarten wir

Panagiotis Kolokythas

Wenige Tage vor dem Start von Windows 11 lädt Microsoft zu einem Event am 22.9. Dabei wird es auch um neue Surface-Geräte gehen.

Vergrößern Microsofts Surface-Event findet am 22. September 2021 statt © Microsoft

Microsoft hat für Mittwoch, den 22. September 2021 einen Event angekündigt, der ab 19 Uhr deutscher Zeit per Live-Stream auch im Web übertragen wird. Auf der Website zu der Veranstaltung macht das große Bild deutlich: Es wird um Surface-Geräte gehen, denn auf dem Bild ist ein solches Surface-Notebook zu sehen. "Join us to see what´s next", heißt es in der Einladung.



Microsoft wird sicherlich bei dem Surface-Event auch Neuigkeiten rund um Windows 11 zu verkünden haben, denn nur knapp zwei Wochen später erfolgt der offizielle Windows-11-Start. Ab dem 5. Oktober wird Windows 11 für die ersten Nutzer via Windows Update zur Verfügung stehen, zeitgleich sollen auch erste Windows-11-Rechner auf den Markt kommen, wie Microsoft Anfang dieser Woche ankündigte.

Wir rechnen damit, dass Microsoft genauere Details zum Windows-11-Start verkünden wird und bei der Gelegenheit auch die Windows-11-Rechner und -Laptops der Partner präsentieren wird. Im Fokus werden aber sicherlich die neuen Surface-Geräte stehen.



Surface Pro 8 und Surface Duo 2 dürften vorgestellt werden

Von dem Bild auf der Event-Seite ausgehend, wird bei der Veranstaltung wohl unter anderem ein neues Surface-Pro-Gerät präsentiert werden. Das Surface Pro 7 ( hier im PC-WELT-Test , hier der günstigste Preis im PC-WELT-Preisvergleich ) kam im Jahr 2019 auf den Markt und zwischenzeitlich gab es mit dem Surface Pro 7+ nur eine verbesserte Variante für Unternehmen ( hier im Microsoft Online Store ). Es dürfte nun also die Zeit für das Surface Pro 8 gekommen sein. Beim Surface Pro 8 kann damit gerechnet werden, dass die neueren Intel-Prozessoren zum Einsatz kommen. Außerdem wird es sicherlich mit Windows 11 als Betriebssystem später in diesem Jahr ausgeliefert werden.

Als sehr wahrscheinlich gilt, dass Microsoft das Android-basierte Smartphone Surface Duo 2 präsentieren wird. Das erste Surface Duo mit Android und zwei klappbaren Displays wurde im Herbst 2019 vorgestellt und kam im letzten Jahr hierzulande auf den Markt. Gerüchte über das Surface Duo 2 gibt es schon seit einigen Wochen. Erst kürzlich tauchte auf Geekbench ein Benchmark auf, demzufolge im Surface Duo 2 ein Snapdragon 888 steckt und damit auch 5G unterstützt wird.