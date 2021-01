Microsoft Edge feiert Geburtstag mit Neuerungen

Panagiotis Kolokythas

Zum ersten Geburtstag des neuen Edge-Browsers stellt Microsoft die Version 88 zum Download bereit. Die Neuerungen.

Vergrößern Edge 88 ist verfügbar - das sind die Neuerungen © Microsoft

Im Januar 2020 hatte Microsoft den Chromium-basierten neuen Edge-Browser veröffentlicht und verteilt ihn seitdem an immer mehr Nutzer auf diversen Plattformen. Auf Desktop-Rechnern ist ab sofort Edge in der Version 88 verfügbar und hat auch einige spannende Neuerungen und Verbesserungen an Bord. Wer bereits Edge unter Windows 10 installiert hat, erhält das Update über die integrierte Update-Funktion nach Aufruf von "Infos zu Microsoft Edge" in den Einstellungen. Nach dem Neustart des Browsers lautet dann die aktuelle Versionsnummer 88.0.705.50.

Vergrößern Edge 88 zeigt Suchergebnisse auf Wunsch auch in der Seitenleiste an © IDG

Zu den Neuerungen gehört die Seitenleiste-Suche: Sie können ein Wort oder einen Bereich auf einer Website markieren, dann auf die rechte Maustaste klicken und im Kontextmenü auf "Bing in der Seitenleiste..." klicken. Die Ergebnisse der Suchanfrage nach den Begriffen wird dann in einer Seitenleiste angezeigt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Nutzer sieht die Suchergebnisse, ohne die aktuell aufgerufene Website verlassen zu müssen.

Weitere Neuerungen:

In den Einstellungen kann unter "Profile" und "Synchronisieren" nun festgelegt werden, dass auch der "Verlauf" und "Geöffnete Tabs" über alle Desktop- und mobile Geräte hinweg synchronisiert werden, auf denen Edge ebenfalls genutzt wird.



Theme-Support: Auf dieser Seite bietet Microsoft zum ersten Edge-Geburtstag eine Vielzahl neuer Themes an, mit denen das Aussehen des Browsers personalisiert werden kann. Zur Auswahl stehen beispielsweise "Halo", "Wandering Fields", "Microsoft Flight Simulator", "Gears x Luke Preece" und "The Mist". Alternativ können auch die für Google Chrome existierenden Themes in Edge genutzt werden, die hier im Chrome Web Store verfügbar sind.

Funktionen, die nach und nach freigeschaltet werden und nicht zeitgleich für alle Nutzer verfügbar sind (zumindest noch nicht auf unserem Test-Rechner):