Microsoft: Cloud Gaming auf Xbox Series und Xbox One

Michael Söldner

Microsoft will seinen Cloud-Gaming-Dienst Ende 2021 auch auf der Xbox Series X/S und Xbox One anbieten.

Vergrößern Microsoft will Xbox Cloud Gaming auf Konsolen bringen. © xbox.com

Schon jetzt lassen sich Microsoft-Spiele per Cloud Gaming auf dem PC oder mobilen Endgeräten nutzen. Die eigene Hardware fungiert dann nur als Darstellungsgerät, die eigentliche Rechenarbeit wird in den Serverfarmen von Microsoft verrichtet. Auf der diesjährigen Spielemesse Gamescom gab Microsoft nun bekannt, dass Xbox Cloud Gaming zum Ende des Jahres auch auf den Konsolen Xbox Series X/S und auf der Xbox One zur Verfügung stehen wird. Pünktlich zur Weihnachtszeit sollen sich die über 100 angebotenen Spiele auch auf die Konsolen streamen lassen. Ein vorheriger Download ist dann nicht mehr notwendig, stattdessen werden die Spiele aus den Rechenzentren von Microsoft auf die Konsole gestreamt. Die Steuerung erfolgt weiterhin über den der Konsole beiliegenden Controller.

Ein weiterer Vorteil bietet sich für Besitzer einer betagten Xbox One: Durch Xbox Cloud Gaming lassen sich darauf auch Spiele nutzen, die eigentlich nur auf der neuen Xbox Series X/S lauffähig sind. Auf diese Weise können Xbox-One-Spieler auch neue Titel wie „Microsoft Flight Simulator“ oder „The Medium“ spielen. Natürlich muss dabei die eigene Internetverbindung mitspielen. Die Konsole sollte im Idealfall zudem per LAN-Kabel mit dem Router verbunden werden, da WLAN häufig von Verbindungsabbrüchen geplagt sein kann. Außerdem lässt sich das Cloud-Gaming auf der Xbox nur mit einem Game Pass Ultimate-Abo genießen. Dieser schlägt im ersten Monat mit lediglich einem Euro zu Buche, kostet im Anschluss aber 12,99 Euro pro Monat. Darin enthalten ist neben der Streaming-Möglichkeit auch ein Abo für Xbox Live Gold, welches zwingend für Online-Spiele erforderlich ist.



