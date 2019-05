Microsoft BUILD 2019: Keynote startet mit Panne, alle Neuerungen hier im Überblick

Mit Fluid Framework stellt Microsoft eine neue webbasierte Plattform für die Zusammenarbeit in Teams vor. Laut Microsoft werden mit „Fluid Framework“ alle „Begrenzungen traditioneller Dokumente aufgelöst“, wodurch die Zusammenarbeit über verschiedene Anwendungen hinweg vereinfacht werden sollen, Microsoft wird „Fluid Framework“ noch in diesem Jahr den Entwicklern als SDK (Software Developer Kit) zur Verfügung stellen. Außerdem wird die Technologie auch in Microsoft 365 integriert, unter anderem in Outlook, Word und Teams. Über Fluid Framework können beispielsweise Inhalte aus dem Web oder aus Produktivitäts-Apps in modulare, kollaborative Bausteine zerlegt werden, wodurch sich leichter neue Inhalte erstellen lassen. An diesen können auch mehrere Personen gleichzeitig arbeiten, wobei sie durch intelligente Agenten unterstützt werden, die beispielsweise Bilder zur Verwendung vorschlagen oder Daten übersetzen,