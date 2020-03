Hans-Christian Dirscherl

Microsoft Office 365 Personal und Home sind Geschichte. Künftig nutzen Privatanwender Microsoft 365 Single beziehungsweise Family. Und es gibt neue Funktionen.

Vergrößern Microsoft 365 Single und Family ersetzt Office 365 Personal und Home © Microsoft

Die Gerüchte von Mitte März haben sich bestätigt, Microsoft benennt seine Office-Suiten für Privatanwender um und erweitert sie um Teams.

Aus den bisherigen Abo-Modellen für Privatkunden, nämlich Microsoft Office 365 Personal (für einen Benutzer) beziehungsweise Microsoft Office 365 Home (für bis zu sechs Nutzer), werden ab 21. April 2020 Microsoft 365 (M365) Single (in den USA als Personal bezeichnet) beziehungsweise Microsoft 365 Family. Die Preise bleiben unverändert bei 69 Eurp beziehungsweise 99 Euro pro Jahr. Alternativ gibt es Microsoft 365 Single für 7 Euro pro Monat beziehungsweuse Microsoft 365 Family für monatlich 10 Euro. Bestehende Personal- oder Home-Abonnements werden automatisch zu Single- oder Family-Abos umgewandelt.

Allerdings enthält Microsoft 365 jetzt auch den Messenger Teams, der hierzu für Familien angepasst wird. Außerdem stößt "Family Safety" dazu. Damit können Eltern die PC-, iPhone-/Android-Smartphone-, Xbox- und Internet-Nutzung inklusive Netflix und Gaming sowie Social Media ihrer Kinder kontrollieren. Zudem integriert Microsoft Funktionen, mit denen Eltern den Standort ihrer Kinder ermitteln können. Diese Überwachungsfunktionen müssen die Kinder aber ausdrücklich zulassen.

Daneben gibt es auch einige Detailverbesserungen bei den eigentlichen Office-Programmen. Word und Outlook beispielsweise analysieren Texte und geben dann Tipps für bessere Formulierungen. Powerpoint bekommt neue animierte Vorlagen und soll dem Sprecher mit dem PowerPoint Presenter Coach beim Vortrag dabei helfen, seinen Vortrag nicht zu monoton zu halten. Zunächst nur in der US-Version erhält Excel auch eine Finanzsoftware namens Money, die auf US-Bankkonten zugreifen kann.



Microsoft 365 Single- and Family-Abonnements enthalten wie schon die entsprechenden Office-365-Varianten auch 1 TB OneDrive-Cloud-Speicher pro Person sowie 60 Skype-Minuten für Anrufe ins Mobilfunk- und Festnetz. Die neuen Office-Features will MIcrosoft ab sofort für die bestehenden Kundinnen und Kunden von Office 365 eingeführen. Microsoft 365 Single and Family-Abonnements werden am 21. April 2020 weltweit verfügbar sein.

Den Begriff Microsoft 365 verwendete Microsoft übrigens schon länger. Doch bisher bezeichnete er eine Softwaresammlung für Unternehmen.

Microsoft Office 365 Home und Personal verschwinden

