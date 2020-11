Microsoft 365 Family zum Top-Preis bei Amazon

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon ist Microsoft 356 Family sehr günstig im Angebot erhältlich. Das bietet das Office-Paket.

Vergrößern Bei Amazon günstig erhältlich: Microsoft 365 Family © Microsoft

Als Angebot beim Amazon Black Friday ist aktuell Microsoft 365 Family für nur 49,99 Euro statt 66,61 Euro erhältlich. Das ist deutlich günstiger als viele andere Händler derzeit für das Microsoft-365-Produkt (früher Office 365) verlangen, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt. Microsoft selbst verlangt im Microsoft Online Store für Microsoft 365 Family (früher Office 365 Home) 99 Euro pro Jahr (10 Euro/Monat). Die bei Amazon im Angebot befindliche Variante ist ein Jahresabonnement.

Microsoft 365 Family kann 12 Monate von bis zu sechs Personen auf bis zu fünf Geräten (Windows, Mac, iOS und Android) eingesetzt werden. Enthalten sind die Anwendungen Word, Excel, Outlook und Powerpoint. Hinzu kommen 1 Terabyte Online-Speicherplatz pro Nutzer auf Onedrive und ein persönlicher Tresor. Letzterer ist ein besonders stark geschützter Ordner, in dem wichtige Dateien abgelegt werden können, die man nach zweistufiger Identitätsprüfung abrufen kann. Alle in der Cloud gespeicherten Dokumente und Dateien sind auf Wunsch auch für alle Familienmitglieder verfügbar und können über alle unterstützten Geräte hinweg bearbeitet werden.



Microsoft-365-Abonnenten erhalten im Gegensatz zu Microsoft Office 2019 zwar keine Dauerlizenz, dafür aber kontinuierlich neue Funktionen für die Office-Anwendungen, so lange das Abonnement besteht.

