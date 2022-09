Microsoft 365 Family zum Tiefstpreis bei Amazon

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon ist Microsoft 365 Family zu einem äußerst günstigen Preis erhältlich. Das bietet das Office-Paket.

Vergrößern Bei Amazon günstig erhältlich: Microsoft 365 Family © Microsoft

Bei den September-Angeboten bei Amazon (noch bis 9.9.2022) ist aktuell Microsoft 365 Family (12 Monate) für nur 50,99 Euro (in der Code-per-Email-Version). So günstig war dieses Paket seit Mai 2022 nicht mehr bei Amazon erhältlich.

Das ist auch deutlich günstiger als viele andere Händler derzeit für das Microsoft-365-Produkt (früher Office 365) verlangen, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt. Im Microsoft Online Store kostet Microsoft 365 Family (früher Office 365 Home) 99 Euro pro Jahr (oder 10 Euro/Monat). So günstig war das Jahresabo für Microsoft 365 Family schon länger nicht bei Amazon erhältlich.



Die bei Amazon für 50,99 Euro im Angebot befindliche Variante mit Download-Code erwerben, erhalten Sie nach dem Kauf sofort per Mail einen Produktschlüssel im Bereich "Games- & Software-Blbiliothek" Ihres Amazon-Kontos und können die Software dann herunterladen und über den Produktschlüssel aktivieren. Alternativ können Sie auch die "Code in einer Box"-Version bestellen, dann erhalten Sie den Code per Post nach Hause geschickt.

Zum Amazon-Angebot: Microsoft 365 Family (1 Jahr) für 50,99 Euro (Download-Code)

Zum Amazon-Angebot: Microsoft 365 Family (1 Jahr) für 51,99 Euro (Code in einer Box)

Das bietet Microsoft 365 Family

Microsoft 365 Family kann 12 Monate von bis zu sechs Personen auf bis zu fünf Geräten (Windows, Mac, iOS und Android) eingesetzt werden. Enthalten sind die Anwendungen Word, Excel, Outlook und Powerpoint. Hinzu kommen 1 Terabyte Online-Speicherplatz pro Nutzer auf Onedrive und ein persönlicher Tresor. Letzterer ist ein besonders stark geschützter Ordner, in dem wichtige Dateien abgelegt werden können, die man nach zweistufiger Identitätsprüfung abrufen kann. Alle in der Cloud gespeicherten Dokumente und Dateien sind auf Wunsch auch für alle Familienmitglieder verfügbar und können über alle unterstützten Geräte hinweg bearbeitet werden.

Microsoft-365-Abonnenten erhalten im Gegensatz zu Microsoft Office 2021 zwar keine Dauerlizenz, dafür aber kontinuierlich neue Funktionen für die Office-Anwendungen, solange das Abonnement besteht.