Micron: Weltweit erste microSD-Karte mit 1 TB

Michael Söldner

Mit der microSD-Karte von Micron lassen sich Smartphones und andere Geräte um 1 TB Speicherplatz erweitern.

Vergrößern Auf die c200 1TB microSDXC UHS-I Card passen 1000 GB an Daten. © micron.com

MicroSD-Karten sind meist die erste Wahl, wenn der knappe Speicherplatz im Smartphone vergrößert werden muss. Oft genügen schon 64 GB zusätzlicher Speicher, wer allerdings deutlich mehr benötigt, dürfte sich über die Ankündigung der weltweit größten microSD-Karte durch Hersteller Micron freuen: Die Micron c200 1TB microSDXC UHS-I Kart e nutzt hierfür als erste Karte weltweit die Advanced 96-layer 3D quad-level cell (QLC) NAND Technology von Micron.

Zudem unterstützt die kleine Karte die A2 App Performance Class. Dadurch lassen sich auch Apps und Spiele mit deutlich geringeren Ladezeiten ohne Leistungsverlust auf der Karte unterbringen. Micron bietet die Karte auch in Kapazitäten ab 128 GB an. Alle Modelle sollen mit mindestens 100 MB pro Sekunde Daten lesen und mit bis zu 95 MB pro Sekunde schreiben können. Ein dynamischer SLC-Cache soll häufig genutzte Dateien noch schneller zur Verfügung stellen. Von der 1TB großen c200-Karte fertigt Micron gerade erste Samples. Auf dem Markt verfügbar sollen die Karten ab dem zweiten Quartal 2019 sein. Angaben zum Preis der Karten macht Micron noch nicht. Käufer sollten jedoch von einem dreistelligen Preis ausgehen. Eine 512 GB große Karte von Samsung schlägt bereits mit knapp 150 Euro zu Buche. Wer schon mit 256 GB Extra-Speicher auskommt, zahlt für die Samsung SDXC Evo Plus hingegen nur 45 Euro.

Das richtige Smartphone für jede Situation