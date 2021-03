Mi Mix: Xiaomi kündigt flüssige Kamera-Linse an

Denise Bergert

Smartphone-Hersteller Xiaomi arbeitet an einer für Smartphones neuen Kamera-Technik, die erstmals im neuen Mi Mix zum Einsatz kommen soll.

Vergrößern Die Liquid-Lens-Technik soll im Mi Mix zum Einsatz kommen. © Xiaomi

Wenige Tage vor der offiziellen Ankündigung seines neuen Mi-Mix-Modells hat Xiaomi heute ein neues Feature des Smartphones vorgestellt. Über das chinesische Social-Network Weibo teaserte das Unternehmen in mehreren Beiträgen das neue sogenannte Liquid-Lens-Kamerasystem an. Die Technik soll den Einsatz von mehreren Kameras mit unterschiedlichen Brennweiten überflüssig machen. Dank Liquid Lens soll künftig nur eine Kamera alle fotografischen Aufgaben übernehmen können - von Makro-Aufnahmen, über Superweitwinkel-Bilder bis hin zu Tele-Schnappschüssen von weit entfernten Objekten. Realisiert wird das über eine in Flüssigkeit gelagerte Linse.

Neu ist das Konzept nicht. Liquid Lenses gibt es bereits seit mehreren Jahren in Industrie-Anwendungen, wo sich klassische Linsen mit beweglichen mechanischen Teilen zu schnell abnutzen würden. Ihre kompakte Bauweise macht sie nun auch für die Smartphone-Branche interessant. In der Theorie könnte eine flüssige Linse die unterschiedlichen Linsen vereinen, die an der Rückseite aktueller Smartphone-Modelle verbaut sind. Mit dem neuen Mi Mix, das am 29. März 2021 enthüllt werden soll, wagt sich Xiaomi nun an die Technik. Ob die Bildqualität tatsächlich mit aktuellen klassischen Linsen wird mithalten können, bleibt abzuwarten. Wenn ja, könnten die überladenen Kamera-Module an den Smartphone-Rückseiten der aktuellen Top-Modelle vielleicht schon bald der Vergangenheit angehören.

Im vergangenen Jahr gab es auch bereits Gerüchte, Huawei könnte bei seinen neuen Smartphone-Modellen der Liquid-Lens-Technik ebenfalls einsetzen. Eine entsprechende Ankündigung ist jedoch bis jetzt ausgeblieben.