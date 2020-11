Mi Friday: Rabatte auf Xiaomi-Smartphones

Denise Bergert

Im Vorfeld des Black Friday veranstaltet Elektronik-Hersteller Xiaomi bis zum 27. November eine große Rabatt-Aktion.

Vergrößern Xiaomi startet den Mi Friday. © Xiaomi

Mit dem Mi Friday hat Hersteller Xiaomi in dieser Woche eine Rabatt-Aktion für Elektronik-Produkte und Smartphones gestartet. Die Aktion findet ausschließlich im Online-Shop von Xiaomi statt und bietet täglich neue Rabatte. Neben herkömmlichen Preisnachlässen will das Unternehmen auch mit ungewöhnlichen Aktionen Käufer anlocken. So müssen Interessenten beispielsweise bei "Mehr Likes, mehr Rabatte" ein von Xiaomi vorgegebenes Angebot mit einem Like versehen. Umso mehr Likes das Produkt in einer Woche sammeln kann, desto höher fällt der Rabatt dafür aus. Das Redmi Note 8 Pro in der Farbe Orange mit sechs Gigabyte RAM und 64 Gigabyte internem Speicher konnte beispielsweise bereits fast 5.000 Likes sammeln. Der Preis für das Smartphone fällt damit auf 159,90 Euro.

Bei der Aktion "Das niedrigste Gebot gewinnt" können Nutzer ein Gebot für ein von Xiaomi ausgewähltes Smartphone abgeben. Das niedrigste Gebot, das nur einmal abgegeben wurde, bekommt dann den Zuschlag. Am gestrigen Montag konnte ein Nutzer so beispielsweise das Redmi 8 anstatt für 179,90 Euro für nur 7 Cent ergattern. Zu den aktuellen Angeboten zählen außerdem das Redmi Note 9 Pro mit 50 Euro Rabatt, das Mi 10T Lite mit 20 Euro Rabatt oder das Poco X3 NFC mit 20 Euro Rabatt.