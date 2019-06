Metro Exodus mit 50 Prozent Rabatt im Playstation Store

Michael Söldner

Wer den Ego-Shooter Metro Exodus bislang verpasst hat, kann zum halben Preis im Playstation Store zuschlagen.

Vergrößern Metro Exodus verfügt erstmals über eine offene Spielwelt. © metrothegame.com

Der Ego-Shooter Metro Exodus von Entwickler 4A Games ist erst seit Mitte Februar für PC, Xbox One und PS4 erhältlich. Dennoch gibt es das düstere Endzeitspiel im Playstation Store als Angebot der Woche schon zum halben Preis. Während bislang noch 69,99 Euro für Metro Exodus auf PS4 fällig waren, gibt es das Spiel bis zum 26. Juni nun schon für 34,99 Euro . Wer sich für die Gold Edition entscheidet, spart mit 47,49 Euro anstelle von 94,99 Euro ebenfalls viel Geld. Teil der Gold Edition ist der Metro Exodus Expansion Pass, der zum Download aller erscheinenden Erweiterungen berechtigt.

Speziell technisch beeindruckt Metro Exodus mit seiner offenen Welt. Diese wird mit einer Dampflok erkundet, um einen neuen Lebensraum für die Überlebenden der Apokalypse zu finden. Die klaustrophobische Enge der ersten beiden Titel ist zwar noch vorhanden, aber deutlich seltener anzutreffen. Wer nur auf PC oder Xbox One spielt, findet Metro Exodus dort im Rahmen des Game Pass als Gratis-Spiel. Auf der Xbox kostet der Game Pass 9,99 Euro pro Monat. PC-Spieler können schon für 3,99 Euro im Monat zuschlagen, der Preis wird aber mittelfristig auf das gleiche Niveau wie auf der Xbox ansteigen. Für 12,99 Euro bietet Microsoft daher den Game Pass Ultimate an, der über 100 Spiele auf PC und Xbox One bringt und darüber hinaus ein Xbox-Live-Goldabo enthält.

Xbox Game Pass - 1 Monat, 1 Euro



Xbox Game Pass Ultimate, 3 Monate, Download-Code für 16,99 statt 29,99 Euro kaufen