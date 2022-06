Meteor Lake: Intel plant neuen CPU-Sockel

Michael Söldner

Intel plant für Meteor Lake und Arrow Lake einen neuen Sockel mit 1.851 Kontakten namens Sockel V1.

Vergrößern Intel will einen neuen CPU-Sockel mit 1.851 Kontakten für Meteor Lake einführen. © wikipedia.org

Aktuelle Prozessoren von Intel wandern in den Sockel LGA1700. Dieser wurde zusammen mit den Alder Lake-CPUs eingeführt und bietet 1.700 hervorstehende Pins für die Kontaktflächen des Prozessors. Doch der neue Sockel dürfte schon bald wieder beerbt werden. Schon für die Generationen 14 und 15 der Core-Prozessoren plant der Hersteller offenbar einen Wechsel auf den Sockel V1. Dieser umfasst 1.851 Kontakte, die ebenfalls als Land Grid Array ausgeführt sind.

Heatspreader wird höher

An der grundsätzlichen Größe des Sockels von 45 x 37,5 Millimetern ändert sich nichts. Im Gegenzug steigt aber die Dichte der Kontakte an. Neue Kühler werden wohl ebenfalls nicht nötig, da Intel an den alten Bohrungen festhalten will. Wer also einen alten Kühlen weiternutzen möchte, kann dies voraussichtlich tun. Zu beachten ist jedoch, dass sich die Höhe des Heatspreaders von 6,73 bis 7,40 Millimeter auf 6,83 bis 7,49 Millimeter erhöhen wird. Beim Installieren eines alten Kühlers sollte also Vorsicht geboten sein.

Gestapelte Grafikeinheit in der CPU

Aus dem geleakten Diagramm geht zudem hervor, dass es auch einen Sockel namens LGA2551 geben könnte. Dieser dürfte aber nur bei direkt verlöteten Prozessoren, beispielsweise in Notebooks, zum Einsatz kommen. Konkret wird der Sockel V1 für alle Meteor- und Arrow Lake-Prozessoren erwartet. Mit diesen wird im vierten Quartal 2023 und dem ersten Halbjahr 2024 gerechnet. Die neuen Prozessoren sollen voraussichtlich eine gestapelte Grafikeinheit bieten. Diese soll bis zu 320 Ausführungseinheiten beherbergen. Noch in diesem Jahr plant Intel die Einführung der Raptor Lake-Prozessoren, die über mehr effiziente E-Kerne verfügen sollen. Auch diese CPUs passen in den aktuellen Sockel LGA 1700. Bis zu einem Boardwechsel bleibt also noch genügend Zeit.



Intel-CPU: Raptor Lake mit größerem Cache