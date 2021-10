Meta: Bild zur ersten Facebook-Smartwatch geleaked

Denise Bergert

Meta Platforms arbeitet Gerüchten zufolge seit Anfang 2021 an einer eigenen Smartwatch, die in Konkurrenz zur Apple Watch treten soll.

Vergrößern So könnte die Meta-Smartwatch aussehen. © Bloomberg

Bereits seit Anfang des Jahres arbeitet Meta Platforms (ehemals Facebook) an einer eigenen Smartwatch, die es mit der Apple Watch aufnehmen soll. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat in dieser Woche ein erstes mutmaßliches Bild des Gadgets veröffentlicht.

Die Render-Grafik zeigt einen abgerundeten Bildschirm und eine in einer Teardrop-Notch untergebrachte Kamera. Diese könnte beispielsweise für Videokonferenzen genutzt werden – ein Feature, das andere Produkte nicht aufweisen. Über Steuerungstasten an der rechten Gehäuse-Seite können Nutzer die Funktionen der Smartwatch steuern. Der Grafik zufolge kann das Armband abgenommen werden. Am oberen Gehäuse findet sich zudem ein weiterer Knopf, dessen Funktion noch unklar ist.

App-Entwickler Steve Moser hatte das Bild in einer App zur Steuerung der neuen intelligenten Brille von Meta gefunden, die zusammen mit Ray-Ban entwickelt wurde. Meta hat eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg abgelehnt.

Den Mutmaßungen zufolge könnte die Meta-Smartwatch im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Dann würde die Uhr in direkte Konkurrenz zu neuen Apple-Watch-Generation treten. Apple plant angeblich drei neue Modelle für 2022. Darunter ein robustes Modell für Sportler, die Apple Watch SE im unteren Preissegment und die Apple Watch Series 8 mit Körpertemperatursensor.

Facebook benennt sich in Meta um – der Grund