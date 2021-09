Mercedes EQS AMG: Starke E-Limousine mit 250 km/h, 761 PS und 580 km Reichweite

Denise Bergert

Die E-Limousine EQS kommt in einer stärker motorisierten Variante mit 560 kW auf den Markt.

Vergrößern Der EQS 53 4Matic+ ist ab Oktober erhältlich. © Mercedes-AMG

Im Rahmen der IAA 2021 hat die Daimler-Tochter Mercedes-AMG eine stärker motorisierte Variante der E-Limousine EQS vorgestellt . Laut dem Unternehmen basiert das Modell EQS 53 4Matic+ ebenfalls auf der E-Auto-Plattform EVA2. In allen performance-relevanten Bereichen sei diese jedoch neu- oder weiterentwickelt worden. Mercedes-AMG hat mit dem neuen Modell Käufer im Auge, die Wert auf Motorleistung legen. Der EQS 53 4Matic+ bietet 560 Kilowatt (761 PS). Zum Vergleich: Die allradgetriebene Version EQS 580 4Matic bringt 385 Kilowatt Motorleistung mit.

Auf die vollen 560 Kilowatt kommt der EQS 53 4Matic+ jedoch nur mit dem Zusatzpaket AMG Dynamic Plus, welcher der Standardversion mit 484 kW noch einmal 76 kW hinzufügt. Während die Standardversion in 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt, sind es mit dem Dynamic-Plus-Paket nur noch 3,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit der Standardversion liegt bei 220 km/h. Beim Zusatzpaket ist sie auf 250 km/h festgelegt. Wer viel Motorleistung will, muss dafür auf Reichweite verzichten. Beim neuen Modell liegt diese nur zwischen 526 und 580 Kilometern. Damit liegt das neue Modell rund 200 Kilometer unter dem EQS 450+ und 100 Kilometer unter dem Allradmodell EQS 580 4Matic+.

Während die optischen Änderungen im Vergleich zu den anderen Modellen klein Ausfallen, bestätigt Mercedes-AMG Änderungen bei Fahrwerk, der Bremse, dem Antriebsstrang und dem Sound. An Bord ist außerdem der Hyperscreen aus drei Bildschirmen in der Serienausstattung. Zusätzliche Lautsprecher sollen außerdem für einen verbesserten künstlichen Motorensound sorgen. Der Verkaufsstartschuss für den EQS 53 4Matic+ soll im Oktober fallen. Preise nennt Mercedes-AMG bislang noch nicht.

