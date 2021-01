Mercedes-Benz C-Klasse: Software-Update gegen Fahrzeugbrand

Hans-Christian Dirscherl

Über 270.000 Mercedes-Benz C-Klasse-Modelle müssen in die Werkstatt. Wegen Brandgefahr. Ein Software-Update soll das Problem lösen.

Vergrößern Brandgefahr: 270.000 Mercedes-Benz C-Klasse müssen in Werkstatt © Mercedes-Benz

Mercedes-Benz stolpert in das neue Jahr: Weltweit müssen über 270.000 Exemplare der aktuellen C-Klasse (Baureihe 205) in die Werkstatt. Es gibt ein Problem mit dem Generator/Lichtmaschine, das zu einem Fahrzeugbrand führen kann. Das berichtet das Branchenmagazin KFZ Vogel.



Die betroffenen C-Klasse-Fahrzeuge fertigte Daimler von März 2014 bis Februar 2018. Es handelt sich durchwegs um Fahrzeuge mit dem Vierzylinder-Ottomotor (M274). Laut KFZ Vogel können Dioden im Gleichrichter des Generators ausfallen. Das kann bei längeren Leerlaufphasen des Motors zu einem Kurzschluss von der Starterbatterie durch den Generator zur Fahrzeugmasse führen. Dadurch wiederum könnte „sich die Temperatur in den Statorspulen des Generators bis zu einem Punkt erwärmen, an dem ein möglicher Brand nicht ausgeschlossen werden kann“, wie es KFZ Vogel beschreibt.



In der Werkstatt soll aber nicht etwas Hardware ausgetauscht werden, sondern stattdessen soll die Werkstatt ein Update für das Motorsteuergerät aufspielen. Diese Maßnahme soll eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Durch das Update soll die

„Betriebsstrategie des Generators optimiert werden“.

Daimler verschickt derzeit anscheinend schon Schreiben als Vorabinformationen an die betroffenen Fahrzeughalter. Die eigentlichen Werkstatttermine können aber offensichtlich noch nicht vereinbart werden, der Rückruf durch das Kraftfahrzeugbundesamt (KBA) ist also noch nicht gestartet. Der Grund dafür scheint darin zu bestehen, dass Daimler das Software-Update noch nicht zur Verfügung gestellt hat.

Unbekannt ist, ob es bereits zu Fahrzeugbränden gekommen ist. Wir haben bei der Pressestelle von Mercedes-Benz um weitere Informationen nachgefragt. Sobald diese vorliegen, tragen wir diese nach.

Dieser Rückruf für die C-Klasse ist bereits der zweite wichtige Rückruf des Jahres 2021 von Mercedes-Benz. So musste Daimler vor Kurzem mitteilen, dass ausgerechnet sein nagelneues Flaggschiff, die erst im Herbst vorgestellte neue S-Klasse, wegen Problemen mit der Lenkung in die Werkstatt muss. Betroffen sind weltweit rund 1400 Fahrzeuge. Das Problem besteht darin, dass die Verschraubung der inneren Spurstangen zu schwach ist. Deshalb könnte die Lenkung ausfallen. Die Spurstangen werden bei dem Werkstattaufenthalt gegebenenfalls getauscht.