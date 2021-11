Mehrwertsteuer geschenkt: Saugroboter von iRobot günstiger bei Mediamarkt kaufen

Oliver Eismann

Beim Kauf eines iRobot Saug- oder Wischroboters schenkt Ihnen Mediamarkt die komplette Mehrwertsteuer. Aber verpassen Sie die 19-%-Sparaktion nicht – sie läuft nur wenige Tage.

Vergrößern Mehrwertsteuer geschenkt: Eine Woche lang senkt Mediamarkt die Preise der Saug- und Wischroboter von iRobot um satte 19 Prozent. © iRobot

Mit Roomba, Combo und Braava hat sich iRobot als Hersteller von Haushaltsrobotern einen Namen gemacht. Die kleinen quirligen Helfer erledigen für Sie selbständig das Saugen und Wischen zu Hause oder im Büro. Im Angebot von iRobot sind Geräte für verschiedene Anforderungen und in unterschiedlichen Preisklassen. Da ist bestimmt auch für Sie der richtige Haushaltshelfer dabei.

Für eine Woche senkt Mediamarkt im Onlineshop die Preise der Saug- und Wischroboter von iRobot um 19 Prozent. Die Aktion startet am Montag, den 1. November 2021 und läuft bis einschließlich 8. November 2021.

Tipp: Der Roomba j7 und j7+ sorgen jederzeit für saubere Böden

Die Saugroboter der j7-Serie sind preislich in der Mittelklasse bei iRobot angesiedelt. Die Modelle überzeugen mit einer insgesamt guten Saugleistung. Zuverlässig beseitigen ihre Bürsten unter anderem Krümel, Tierhaare und Staub vom Boden. Dabei manövrieren die Haushaltshelfer gekonnt um Hindernisse herum und passen sich flexibel auch wechselnden Gegebenheiten an. Praktisch: Sie können den Roboter so programmieren, dass er mit der Reinigung erst dann beginnt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Dank Sprachassistent mit Unterstützung für Amazon Alexa und Google Assistent räumt der Saugroboter aber auch auf Zuruf hinter Ihnen her. Als Extra gibt es beim Roomba j7+ zusätzlich eine Absaugstation. Hier wird der Saugroboter aufgeladen und gleichzeitig wird der gesammelte Schmutz in ein Anti-Allergen-Beutel entleert. So kann der Roboter über Wochen hinweg autark seine Arbeit verrichten und hält Ihre Böden stets sauber.

iRobot Roomba j7 Saugroboter © iRobot Saugroboter mit Hochleistungsfilter, Kamera, raumweise Reinigung, Reinigungszonen, Objekterkennung und Kollisionsschutz (meidet z.B. Kabel), WLAN-fähig, App-Steuerung

iRobot Roomba j7+ Saugroboter © iRobot Saugroboter mit Hochleistungsfilter, automatische Absaugstation, Kamera, raumweise Reinigung, Reinigungszonen, Objekterkennung und Kollisionsschutz (meidet z.B. Kabel), WLAN-fähig, App-Steuerung

Vergrößern Der Roomba j7 und j7+ erkennt selbst unscheinbare Hindernisse wie Ladekabel. Wenn Sie möchten, erstellt er sogar Fotos davon und fragt per Smartphone bei Ihnen nach. © iRobot

Sie haben die Wahl: Saugen, Wischen oder Beides

iRobot Roomba i7158 Saugroboter © iRobot Saugroboter mit Staubbehälter, duale Multi-Boden-Bürsten, Ladeanzeige, Staubfüllanzeige, erstellt Raumpläne und optimiert die Reinigung, WLAN-fähig, App-Steuerung

Zum Angebot bei Mediamarkt

iRobot Braava jet m6138 Nasswischroboter © iRobot Nasswischroboter, duale Multi-Boden-Bürsten, Nass-/Trockensaugfunktion, 0,5 Liter Wasservolumen, Raumerkennung



iRobot Roomba i7+ Saugroboter © iRobot Saugroboter mit Staubbehälter, duale Multi-Boden-Bürsten, Ladeanzeige, Staubfüllanzeige, vorprogrammierte und systematische Reinigung, Auto-Return-Funktion



iRobot Roomba i4+ Saugroboter © iRobot Saugroboter mit optimieren Luftstrom und Hocheffizienzfilter, Gummibürsten für alle Böden, Ladeanzeige, Staubfüllanzeige, vorprogrammierte und systematische Reinigung