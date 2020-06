Hans-Christian Dirscherl

Amazon erweitert das Angebot von Gratis-Musik via Alexa. Denn Alexa spielt bald auch Musik von Spotify Free.

Vergrößern Mehr Gratis-Musik: Alexa streamt bald auch Spotify Free © Vdovichenko Denis/Shutterstock.com

Alexa spielt bald auch Musik von Spotify Free. Damit erweitert Amazon das Musikangebot auf Echo- und Fire-TV-Geräten deutlich.

Bisher spielt Alexa Musik und Hörbücher von den eigenen Musik-Streamingangeboten Amazon Music Free und Amazon Music Unlimited sowie von den Streamingdiensten Spotify Premium, Apple Music und Deezer sowie von Tune-in Radio ab. Die Alexa-Benutzer legen in der Alexa-App unter "Einstellungen, Musik" den standardmäßigen Musikdienst fest, von dem Alexa Musik abspielen soll.

Die beliebte Gratis-Variante von Spotify, nämlich Spotify Free, unterstützt Alexa bisher nicht. Das soll sich "in Kürze" ändern, ein konkretes Datum nannte Amazon aber nicht. Auf Nachfrage der PC-WELT erklärte Amazon aber, dass "Spotify Free mit Alexa in Deutschland bis Ende dieser Woche verfügbar sein" soll. Dann können Sie Musik auch von Spotify Free über Alexa auf Echo und Fire TV streamen. Dabei haben Sie per Sprachbefehl beispielsweise die Wahl zwischen den Top-Hits von heute, Ihrem Mix der Woche oder Ihren individuellen Playlists.

Amazon will durch die Integration von Spotify Free auch sein neuestes Echo-Gerät Echo Auto aufwerten. Somit können Sie bald mit Echo Auto via Spotify Free die Insassen mit Musik beschallen. Denken Sie aber daran, dass das Datenvolumen, das Spotify Free dabei verursacht, zulasten des Mobilfunkvertrags des Smartphones geht, das mit Echo Auto verbunden ist.

