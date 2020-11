Mega-Tarif: 20 GB LTE für günstige 14,99 Euro und monatlich kündbar

Dennis Steimels

20 GB Datenvolumen mit bis zu 225 Mbit/s LTE, Allnet-Flat und monatlich kündbar - und das für gerade mal 14,99 Euro! Hier finden Sie alle Infos zum Schnäppchen.

Vergrößern 20 GB für unter 15 Euro im Angebot © FocusStocker/Shutterstock.com / Mobilcom-Debitel

Das Knaller-Angebot mit 20 GB LTE-Datenvolumen (225 Mbit/s) für nur 14,99 Euro pro Monat bietet Mobilcom-Debitel im Rahmen der Black Friday Woche an. Auch die Anschlussgebühr ist mit 9,99 Euro sehr günstig. Außerdem können Sie den Tarif monatlich wieder kündigen, wodurch Sie sehr flexibel bleiben. Wie der Tarifrechner zeigt, ist dieses Angebot sehr stark!



Hier geht's zum Tarif-Angebot: 20 GB LTE für nur 14,99 Euro (monatlich kündbar)

Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: O2 / Telefonica



Datenvolumen: 20 GB (LTE 225 Mbit/s)

Preis pro Monat: 14,99 Euro

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



monatlich kündbar

9,99 Euro (statt 39,99 Euro) einmalige Anschlussgebühr

Hier geht's zum Tarif-Angebot: 20 GB LTE für nur 14,99 Euro (monatlich kündbar)

Der Tarif eignet sich besonders für Smartphone-Nutzer, die unterwegs viel im Netz surfen oder gar hin und wieder Videos oder Filme mobil schauen. Denn auch das ist mit einem hohen Datenvolumen von 20 GB möglich. Denn pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Der Tarif beinhaltet eine Telefonie- und SMS-Flat sowie eine EU-Flat.



Falls Sie zu Ihrem neuen Tarif auch noch ein neues Smartphone suchen, werden Sie eventuell bei Media Markt und Saturn fündig, die während der Black Friday Week einige Handys im Angebot haben.

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus. Melden Sie sich gerne bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .