René Resch

Bei dem Händler Media Markt läuft zur Wiedereröffnung der Märkte aktuell die große "Mega Sale"-Aktion mit einigen Schnäppchen.

Vergrößern Mega-Sale-Aktion bei Media Markt: Viele Produkte zu Top-Preisen © Media Markt

Bei dem Elektrofachhändler Media Markt läuft, zur Feier der Wiedereröffnung der Märkte, aktuell eine große "Mega Sale"-Aktion mit vielen tollen Angeboten zu Notebooks, Smartphones, Konsolen, TVs, PCs und mehr.

Sie können sich dabei entscheiden, ob Sie die Produkte in einem nahegelegenen Markt abholen oder direkt nach Hause geliefert bekommen möchten. Die Deals gelten in den Märkten sowie im Online-Store. Ab einem Bestellwert von 59 Euro erhalten Sie die Lieferung versandkostenfrei (außer Speditionslieferungen wie sehr große TV-Geräte etc.).



Alle Informationen rund um die Wiedereröffnung der Media Märkte erhalten Sie in unserem dazugehörigen Artikel hier:

Einige interessante Deals der Mega-Sale-Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Samsung GU65TU8079 LED-TV © Media Markt Samsung GU65TU8079 LED-TV mit 65 Zoll und tollen Smart-TV-Features basierend auf Samsungs Tizen-Betriebssystem erhalten Sie zum Schnäppchenpreis von nur 715 Euro. Mega-Sale-Preis: 715 statt 949 Euro



Lenovo IdeaPad 3 © Media Markt Das Lenovo-Notebook IdeaPad 3 mit 15,6 Zoll Display, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon RX Vega 10 in Platinsilber erhalten Sie aktuell für nur 599,99 statt 699 Euro. Mega-Sale-Preis: 599,99 statt 699 Euro



HP Desktop-PC S01-aF0309ng © Media Markt HPs Desktop-PC S01-aF0309ng mit Athlon Silver Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, AMD Radeon Grafik gibt es für 349,99 Euro. Mega-Sale-Preis: 349,99 statt 399 Euro



Apple iPhone 11 © Media Markt Apples iPhone 11 erhalten Sie mit 64 GB Speicherplatz, Dual-Sim in schwarz zum Preis von 664,97 Euro. Mega-Sale-Preis: 664,97 statt 679 Euro



Xiaomi Redmi Note 9 Pro © Media Markt Das beliebte Xiaomi Redmi Note 9 Pro mit 128 GB Speicherplatz, Dual-Sim in der Farbe Interstellar Grey gibt es beim Elektroriesen für 219 statt 299,90 Euro. Mega-Sale-Preis: 219 statt 299,90 Euro



Apple Airpods Pro © Media Markt Apples beliebte Airpods in der Provariante erhalten Sie momentan zum Preis von 199,99 Euro nirgends günstiger. Mega-Sale-Preis: 199,99 statt 279 Euro



Nintendo Switch Lite Türkis inkl. Animal Crossing © Media Markt Nintendos Handheld-Konsole Switch Lite erhalten Sie inkl. Animal Crossing und 3 Monate Switch Online-Mitgliedschaft zum Dealpreis für 239 Euro. Mega-Sale-Preis: 239 statt 279,99 Euro



Mega-Sale bei Media Markt © Media Markt Unzählige weitere Top-Deals finden Sie auf der Aktionswebseite zum Mega-Sale von Media Markt. Direkt zur Mega-Sale-Aktionsseite



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.