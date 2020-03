Mega-März: Neuer Sale im Playstation Store mit 272 Angeboten

Michael Söldner

Im März-Sale bietet Sony 272 Spiele und Erweiterungen im Playstation Store mit einem Rabatt von bis zu 80 Prozent an.

Vergrößern Die März-Angebote umfassen zahlreiche Schnäppchen für die PS4. © playstation.com

Sony bietet im Playstation Store ab heute im Rahmen der Aktion Mega-März 272 Spiele und Erweiterungen mit einem satten Rabatt an. Teilweise lassen sich bis zu 80 Prozent sparen. Unter den Angeboten finden sich zahlreiche Blockbuster, doch auch ungewöhnliche Titel warten unter den Schnäppchen. So kostet Assassin‘s Creed Origins beispielsweise nur 15 statt 70 Euro, der Season Pass wird für 16 statt 40 Euro angeboten. Das Open-World-Spiel Watch Dogs 2 kostet in der Deluxe Edition nur 20 statt 80 Euro. Auch Resident-Evil-Fans werden im aktuellen Sale fündig: Resi 4, 5 und 6 werden für jeweils 8 statt 20 Euro angeboten. Die Remakes von Resident Evil und Resident Evil 0 kosten nur noch 5 statt 20 Euro.

Wer etwas tiefer in den Schnäppchenangeboten wühlt, findet auch ungewöhnliche Titel, die vielleicht bislang übersehen wurden. So kostet das Weltraumhandel-Abenteuer Elite Dangerous aktuell 60 Prozent weniger und damit nur noch 10 Euro. VR-Spieler können ebenfalls von den Rabatten profitieren: Doom VFR kostet die Hälfte und damit nur noch 15 Euro. Das epische Rollenspiel Skyrim VR wird für 21 statt 70 Euro angeboten. Die bunt aufgemachte Flugsimulation Ultrawings lässt sich mit 68 Prozent Rabatt für 7 Euro erstehen. Das düstere Musikspiel Thumper kostet anstelle von 20 Euro nur noch 6 Euro.

Mega-März-Angebote im Playstation Store anschauen